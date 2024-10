Unfassbar! Davina Geiss packt über Kosten für Protz-Party zu Shanias Geburtstag aus

Saint-Tropez (Frankreich) - Zu ihrem 20. Geburtstag ließ es Shania Geiss ordentlich krachen. Ihre Schwester gewährt nun einen Einblick in die Kosten für die wilde Protz-Sause!

Millionärstochter Davina Geiss (21, l.) hatte für ihre Schwester Shania zum 20. Geburtstag eine opulente Protz-Party organisiert. © Bildmontage: Instagram/davinageiss, Instagram/carmengeiss (Screenshots)

Am 30. Juli feierte die jüngste Tochter von Selfmade-Millionär Robert Geiss (60) in einem exklusiven Club in ihr neues Lebensjahr rein. Im Netz teilte die Familie damals diverse Mitschnitte des freudigen Ereignisses. Die Stimmung war ausgelassen.

Pünktlich um Mitternacht ertönte ein Happy-Birthday-Song. Dann wurde Shania auf einem Thron (!!!) in den Raum getragen. Zeitgleich tauchte das Personal auf, um das Geburtstagskind mit Feuerfontänen und Schampus zu empfangen.

In der neuen Episode ihres Podcasts riefen sich "Die Geissens" diesen besonderen Tag jetzt noch einmal ins Gedächtnis. Vor allem Davina, welche die Party für ihre Schwester organisiert hatte, plauderte aus dem finanziellen Nähkästchen.

Dabei im Fokus: der Throntransport durch den Club! Dieser stand nämlich zunächst auf wackeligen Füßen, wie die 21-Jährige jetzt preisgab. Der Grund dafür war schlicht der horrende Preis. Stolze 7000 Euro sollte der Spaß kosten.