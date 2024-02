"Willst du mit mir spielen?": Warum dieses pikante Geschenk Robert Geiss zum Schwitzen bringt

Dubai - Das passiert auch nur den Geissens ! Eigentlich will die Luxus-Familie auf einem Basar in Dubai nur nach Gewürzen Ausschau halten, doch bei einer brisanten Entdeckung macht Robert (60) große Augen.

Damit hat die prominente Jetset-Familie wohl nicht gerechnet! Als sich Robert, Carmen (57), Davina (20) und Shania (19) in bekannter Geiss-Manier auf einem Basar in Dubai umsehen, wird Shania plötzlich ganz hibbelig.

Robert (60) und Carmen Geiss (57) sind bereits seit 1994 verheiratet. © RTLZWEI

Als er dann noch preisgibt, dass das Mittel für "zehnmal in der Nacht" reiche, ist Robert gleich Feuer und Flamme!

Nachdem der Händler dem Millionär dann sogar noch eine Nuss zum Testen schenkt, verspricht der, es auszuprobieren. Für Carmen ein Albtraum! Der 57-Jährigen ist die pikante Situation sichtlich unangenehm - zumal der Händler Deutsch spricht und jedes Wort versteht. Sofort schnauzt sie: "Aber nicht mit mir!"

Zurück in den heimischen vier Wänden erklärt Robert dann seinen Plan mit der besonderen Frucht. "Die Viagra-Nuss haben wir noch nicht geknackt. Die liegt noch neben dem Cognac. Vorher trinke ich den - und dann esse ich die Nuss", berichtet der 60-Jährige mit einem schelmischen Grinsen auf den Lippen.

Und Carmen? Die kommt so langsam mächtig in Fahrt und fragt ihren Liebsten vielsagend: "Willst du mit mir spielen?" Da kommt auch Robert gehörig ins Schwitzen ...

Was sonst noch so bei den Millionären los ist, erfahrt Ihr wie immer am Montag ab 20.15 Uhr in zwei neuen Episoden von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" auf RTLZWEI.