Plötzlich verrät Carmen Geiss Sex-Detail mit Ehemann Robert

Monaco/Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) - Inmitten des monatelangen Dauer-Zoffs auf der Baustelle der "Indigo Star" überrascht Carmen Geiss (60) ihre Töchter Shania (21) und Davina (22) mit einem ziemlich pikanten Schlafzimmer-Detail.

Mit der neuesten Andeutung von Mama Carmen können Shania und Davina nichts anfangen. © RTLZWEI

Diese Portion an Intimität scheint auch für einige TV-Fans mit Sicherheit etwas ungewohnt gewesen zu sein ...

Stattgefunden hat die kuriose Szenerie im Rahmen der Stammzellentherapie der Geissens, in der Familien-Oberhaupt Carmen während der Sitzung einen schlüpfrigen Elefanten im Raum platziert.

Denn: Auf die Frage hin, ob Selfmade-Millionär Robert im Schlaf schnarche, antwortet Carmen offenbar zu ehrlich für ihre beiden Luxus-Töchter. Die sind nämlich der felsenfesten Überzeugung, dass Mama und Papa nachts zusammen ordentlich schnarchen würden.

"Das ist, wenn wir Sex machen. Das hört sich bei uns so an, als wenn wir schnarchen", erklärt Carmen kurz darauf süffisant.

Allzu viel näher ins Detail wollen Shania und Davina dabei aber nicht gehen, blocken weitere Erklärungsversuche beschämt und peinlich berührt mit den Worten "Zu viele Informationen" ab.