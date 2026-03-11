Plötzlich verrät Carmen Geiss Sex-Detail mit Ehemann Robert
Monaco/Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) - Inmitten des monatelangen Dauer-Zoffs auf der Baustelle der "Indigo Star" überrascht Carmen Geiss (60) ihre Töchter Shania (21) und Davina (22) mit einem ziemlich pikanten Schlafzimmer-Detail.
Diese Portion an Intimität scheint auch für einige TV-Fans mit Sicherheit etwas ungewohnt gewesen zu sein ...
Stattgefunden hat die kuriose Szenerie im Rahmen der Stammzellentherapie der Geissens, in der Familien-Oberhaupt Carmen während der Sitzung einen schlüpfrigen Elefanten im Raum platziert.
Denn: Auf die Frage hin, ob Selfmade-Millionär Robert im Schlaf schnarche, antwortet Carmen offenbar zu ehrlich für ihre beiden Luxus-Töchter. Die sind nämlich der felsenfesten Überzeugung, dass Mama und Papa nachts zusammen ordentlich schnarchen würden.
"Das ist, wenn wir Sex machen. Das hört sich bei uns so an, als wenn wir schnarchen", erklärt Carmen kurz darauf süffisant.
Allzu viel näher ins Detail wollen Shania und Davina dabei aber nicht gehen, blocken weitere Erklärungsversuche beschämt und peinlich berührt mit den Worten "Zu viele Informationen" ab.
Carmen und Robert Geiss setzt Yacht-Drama weiter zu
Ihre Eltern haben nach der humorlosen und trockenen Antwort jedenfalls ihren Spaß - auch an der deutlichen Reaktion ihrer Töchter.
Ähnlich deutlich reagiert der 62-Jährige auch auf seine luxuriöse Langzeit-Baustelle. Eigentlich hätte die teure Renovierung der "Indigo Star" nämlich deutlich früher beendet sein sollen. Dass dies bislang nicht so ist, lässt Robert wohl ernsthaft daran zweifeln, ob die Luxusjacht in Zukunft noch zum familieneigenen Fuhrpark gehören soll.
Tatsächlich spielt der Unternehmer in der neuesten Ausgabe von "Die Geissens" mit dem Gedanken, sein teures Schätzchen auf der "Dubai Yacht Show" zu verkaufen und sich so jede Menge Frust zu ersparen.
Die neue Doppelfolge von "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" wird am Montag, dem 16. März, ab 20.15 Uhr, im Free-TV bei RTLZWEI ausgestrahlt. Auf RTL+ sind die entsprechenden Episoden schon jetzt verfügbar.
Titelfoto: RTLZWEI