Yacht-Drama für Robert Geiss: Da weiß er noch nicht, was Töchter getan haben

Monaco - Erst kürzlich flimmerte das 15-jährige TV-Jubiläum von " Die Geissens " über die Bildschirme, jetzt kehrt die Millionärsfamilie mit einer brandneuen Staffel zurück. Der Inhalt hat es in sich!

"Die Geissens" kehren am 9. Februar mit einer brandneuen Staffel ins TV zurück. © RTLZWEI

Wie jetzt bekannt wurde, fällt der Free-TV-Startschuss auf RTLZWEI bereits am 9. Februar auf dem bewährten Sendeplatz am Montagabend um 20.15 Uhr. Bei RTL+ stehen die neuen Folgen jeweils schon sieben Tage vor der TV-Ausstrahlung zum Abruf bereit.

Im Mittelpunkt steht dann ein Vorhaben, das vom Münchener Privatsender als das "wohl ambitionierteste" der bisherigen Familiengeschichte bezeichnet wird. Gemeint ist der Komplettumbau der 38-Meter-Yacht "Indigo Star" in Dubai.

Was ursprünglich als millionenschweres Facelift geplant war, entwickelt sich über viele Monate hinweg zu einem "echten Albtraum aus Pfusch, Chaos, Streit und immer neuen Hiobsbotschaften", wie es heißt. Ein Nervenzusammenbruch droht.

Doch nicht nur das Wasserspielzeug von Robert Geiss (61) sorgt für reichlich Drama: Während ihre Eltern in der Wüste schwitzen, lassen es Davina (22) und Shania (21) in Monaco krachen - allerdings nicht im Club, sondern mit dem Farbeimer.