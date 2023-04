Cassy meldet sich nach GNTM-Aus: "Bin komplett geschockt"

Für Cassy ist die Reise bei "Germany's Next Topmodel" nach elf Wochen zu Ende gegangen. Bei TikTok sprach sie darüber, wie es nun für sie weitergeht.

Von Luisa Buck

Hamburg - Für Anna Celina "Cassy" Cassau (23) ist die Reise bei "Germany's Next Topmodel" nach elf Wochen nun zu Ende gegangen. In einem Statement meldete sie sich jetzt zu ihrem Rauswurf so kurz vor dem Finale.



Die GNTM-Kandidatin Cassy (23) musste die Modelshow nach elf Wochen verlassen. © Screenshot Instagram/TikTok cassyccassau (Bildmontage) "Ihr habt gesehen, wie emotional das alles war. Ich bin komplett geschockt über den Rauswurf und ich bin es auch immer noch, obwohl es jetzt schon ein bisschen her ist", erklärte sie am Freitag vor dem Hintergrund melancholischer Piano-Musik in einem kurzen TikTok-Video. Sie sei natürlich froh, es überhaupt so weit geschafft zu haben. Dennoch habe sie sich gerade erst so richtig wohl in ihrer Haut gefühlt, sei bereit gewesen, es allen - und vor allem Model-Mama Heidi Klum (49) - zu zeigen. "Und dann aus dem Nichts: Traum zerplatzt." Dabei sprach Cassy wohl vielen Fans aus der Seele: Denn in ihrer Instagram-Story hatte die Hamburgerin zuvor zahlreiche Reaktionen trauriger Zuschauerinnen geteilt. Unter anderem war dort zu lesen: "Ich weine", "Ich hätte gewettet, dass sie gewinnt" und "Cassy liefert seit Wochen ab und hat eine Woche mal einen schlechten Lauf auf BÄLLEN(!!) und deswegen fliegt sie?" Germany's Next Topmodel GNTM zwischen Comic-Walk und Tränen-Interview: Einer Kandidatin wird die Laufsteg-Challenge zum Verhängnis Bei ihren Followern bedankte sich Cassy nun auch für den großen Support, den sie bereits seit Folge eins bekommen habe.

Bei TikTok teilte Cassy ein Statement zu ihrem Rauswurf