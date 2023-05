Es geht um die Top Ten: "GNTM" holt ganz spezielle Gäste zur Entscheidung - und baut damit Druck auf

Natürlich ist die Freude entsprechend groß: "Oh mein Gott, was für ein geiler Moment! Das habe ich echt nicht erwartet. Das ist wirklich eine fette Überraschung", feiert beispielsweise Somajia (21) das Zusammentreffen mit ihrer besten Freundin.

Neben Heidi Klum (49, l.) nimmt in dieser Woche Model und Schauspielerin Sofia Vergara (50) auf dem Jury-Sessel Platz. © ProSieben/Sven Doornkaat

"In die Top Ten einzuziehen wäre ein absoluter Meilenstein. Man legt sich jetzt noch mehr ins Zeug als sonst", zeigt sich jedoch Katherine (20) auf das Gesamtziel weiter fokussiert.

Anna (24), die mit Blick auf das zu präsentierende Ballkleid ihren Schwerpunkt auch verlagert, sieht es positiv - in ihrem Fall - den Liebsten dabeizuhaben: "Ich werde mich auf dem Laufsteg in so einem Kleid wirklich wie eine Prinzessin fühlen. Und es ist einfach das Schönste, dass mein Freund heute zugucken kann. Der hat mich ja so auch noch nie gesehen."

Über die Besonderheit scheint sich vor allem Vivien (23) bewusst: "Es ist natürlich was anderes, wenn die Familie da ist und dabei zuguckt, was man hier tut. Es macht mich unglaublich glücklich, dass meine Mama heute hier sein kann."

In der Jury sitzt dieses Mal ein bekanntes Gesicht, auch wenn man nicht in der Fashion-Welt zu Hause ist: Sofia Vergara (50) wurde nicht nur als Model berühmt, sondern auch in ihrer Rolle als "Gloria" in der Serie "Modern Family" als Ehefrau von Serien-Opa Jay Pritchett (Ed O'Neill, 77, "Eine schrecklich nette Familie").

Als erste Herausforderung der Sendung geht es vor allem pompös zu: "Eingekleidet von den Star-Designern Saint Laurent, Vauthier, Costello und Dundas, posieren die Models mit Champagnerflaschen und Diamanten", kündigt der Sender die Herausforderung in dieser Woche an.

Glitzer und Glamour erwartet also die Zuschauer am kommenden Donnerstag (11. Mai) ab 20.15 Uhr auf ProSieben.