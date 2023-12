GNTM 2024: Sendestart, Kandidaten & alle News zur neuen Staffel!

Berlin - Bald ist es wieder so weit: Die 19. Staffel Germany's Next Topmodel steht in den Startlöchern. Wann es genau losgeht und auf welche Überraschungen wir uns freuen dürfen, erfährst Du hier.

Das Geschlecht spielt also bei den Erfolgschancen keine Rolle mehr, die Show scheint immer diverser zu werden. Doch das ist nicht die einzige Premiere in der neuen Staffel.

Während Tom gemütlich schlummerte, rekrutierte Heidi ohne große Umschweife den ersten männlichen Kandidaten. © Montage: Screenshots/Instagram/heidiklum

In einem Video zieht sie ihr erstes Männer-Model an Land - und das in schwindelerregender Höhe. Während sie mit ihrem schlafenden Mann Tom Kaulitz (34) im Flugzeug sitzt, spricht sie prompt einen Stewart an und lädt ihn zum Casting ein.

Doch das war es nicht mit den Überraschungen der Modelmama. In einem Teaser, den Heidi Klum am Freitag teilte, waren einige spannende Details zu sehen - und vor allem zu hören!

"Okay everyone, get your sunglasses out", hört man die 50-Jährige aus dem Off sagen, während sie in der Schwarz-Weiß-Aufnahme genau das tut. Dazu laufen ein paar Takte des 80er-Jahre-Hits "Sunglasses at Night" von Corey Hart (61).

Es sieht also ganz so aus, als würde Heidi für die 19. Staffel einen Intro-Song mit dem niederländischen DJ Tiësto (54) planen. Sein Logo taucht neben dem der Modelmama im Abspann des Videos auf.