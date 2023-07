Heidis neuer GNTM-Clou: Ab sofort laufen auch Männer über den Laufsteg!

Unterföhring - GNTM für alle! Mit diesem Satz hat Heidi Klum (50) ihre wohl größte Änderung seit Bestehen von " Germany's Next Topmodel " per Instagram angekündigt.

Neue Idee und schon den ersten Kandidaten dafür gewonnen. Bei Heidi Klums (50, r.) Show "Germanys Next Topmodel" dürfen jetzt Frauen und Männer ran. © Montage: Screenshot/Instagram/Heidi Klum (2)

In dem Video spricht sie einen Mann des Board-Personals in einem Flugzeug an: "Kann ich Sie kurz was fragen?", lenkt sie die Aufmerksamkeit des sichtlich überraschten Mitarbeiters auf sich.

"Ich weiß nicht, ob Sie es schon mal gesehen haben, dass ich eine Sendung habe, die heißt 'Germany's Next Topmodel'. Ich mache dieses Mal zum allerersten Mal ..."

Dem männlichen Co-Star des Videos wird sofort klar, um was es geht: "Nein. Männer?" - "Ja", bestätigt die Show-Chefin Heidi Klum freudig.

Doch sie hält noch eine Überraschung für den Herrn in Uniform bereit: "Ich würde Sie gerne casten." Weil er sich damit auch gleich einverstanden erklärt, wurde er auch zum ersten Bewerber der anstehenden 19. Staffel der ProSieben-Casting-Show.

Unterbrochen wurden die Video-Sequenzen immer wieder von Text-Einspielern. "GNTM für Dich. GNTM für alle", lautet einer der Einspieler.