Großes Umstyling bei GNTM: Zwischen radikaler Wandlung und langweiliger Nichtigkeit

Unterföhring - Jede Serie hat ihre Highlight-Episode: Bei "Scrubs" war es "Meine Schuld", bei "Game of Thrones" die legendäre "Red Wedding" und – oft ähnlich dramatisch inszeniert – bei " Germany's Next Topmodel " ist es das große Umstyling. Genau das fand am Mittwochabend statt.

Kandidat Boureima durfte selbst entscheiden, wie er sich verändert. Er hat sich für "gar nicht" entschieden. Hier und da wurde ein Millimeter Haar verändert – das war's. © ProSieben/Max Montgomery

Mit der 13. Folge feiert GNTM den aktuellen Staffelbestwert. Mehr als 20 Prozent Marktanteil – das bedeutet den Sieg für ProSieben in der Primetime.

Genau das war zu erwarten, dank des Rufs, der sich über Dekaden erarbeitet wurde, denn es stand die Makeover-Episode auf dem Sendeplan. Zum Umstyling durften nur ein paar der Models.

Man könnte nun meinen: bestimmt jene, bei denen man etwas machen muss. Aber: weit gefehlt, meine enttäuschten Freunde.

Boureima bekam beispielsweise etwas, "was es noch nie bei 'Germany's Next Topmodel' gab", wie Heidi Klum (52) ankündigte. Was sollte es sein?

Die Auflösung dieser an den Nerven reißenden Frage: Er durfte sich nach sechs Stunden Warten seine Frisur selbst aussuchen. Wow.

Und was machte er daraus? Nix. Er hat sich 0,0 verändert. Zwischen Superman und Clark Kent liegen da im Vergleich Welten. Boureima ist damit der Anti-Alexavius. Denn bei ihm wurde ein radikales Makeover angesetzt.