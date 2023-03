Jetzt fallen die Haare bei GNTM: Heidi lädt zum Umstyling, Victoria's-Secret-Model als Gast-Juror

Unterföhring - Großes Umstyling bei " Germany's Next Topmodel ": Die Schnipp-Schnapp-Show steht an - und die Kandidatinnen müssen um ihre Haarpracht fürchten.

"Alle Models sind in super-guten Händen. Diesen Menschen vertraue ich auch selbst meine Haare an", betont die 49-Jährige.

Heidi selbst nimmt ebenfalls zum ersten Mal in diesem TV-Format auf einem der Sessel Platz und lässt sich ihren Look überarbeiten.

Show-Chefin Heidi Klum (49, r.) kündigt bereits große Veränderungen bei Kandidatin Anya (19, l.) an. © ProSieben/Richard Hübner

Doch manche Mädchen blicken auch durchaus vorfreudig auf das in der Vergangenheit immer tränenreiche Event.

"Ich bin die ganze Zeit schon am Zittern, weil ich einfach so Bock habe. Ich bin so gespannt, was ich bekomme", freut sich beispielsweise Anya (19). "Ich möchte unbedingt irgendwas Unnatürliches: also pink oder lila oder blau."

Auch Selma (18) hat Lust auf etwas Neues: "Ich bin auf jeden Fall gerade sehr unzufrieden und habe deshalb Bock auf eine Veränderung. Ich hoffe aber, dass ich nicht diejenige mit der größten Veränderung bin."

Diese Hoffnung wird jedoch schnell durch Heidi wieder ausgebremst: "Es gibt noch weitere, aber du bist schon ganz oben mit dabei."

Da dürfte das Adrenalin bei der 18-Jährigen enorm ansteigen. Wie auch beim Rest der Kandidatinnen, wenn sie auf ihre Gast-Jurorin treffen.

Elite-Model und Victoria's-Secret-Engel Alessandra Ambrosio (41) wird am Donnerstag neben Heidi Klum am Ende des Entscheidungs-Catwalks Platz nehmen.