Skurriler Klum-Tipp bei GNTM: Wenn schon Tränen, dann aber ein "bisschen hübscher weinen"

Unterföhring - Am Donnerstag gab es für die Kandidatinnen von "Germany's Next Topmodel" den Butterfly-Effekt hautnah zu spüren. Heidi Klum (51) steckte ihre "Meeedchen" in Schmetterlings-Kostüme. Umwerfend, wie eine der Teilnehmerinnen unfreiwillig fand.