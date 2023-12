GNTM-Zoe motzt TV-Produktion an: "Ich kack euch allen ins Hotelzimmer!"

Zoe Saip (24) motzt die Produktionsmitarbeiter an. © Joyn

In Folge 11 geht's für die Neuankömmlinge Jade Übach (29) und Paco Herb (27) gegen Zoe Saip und Juliano Fernandez (beide 24) ins Exit-Duell. Nur das Gewinnerteam darf bleiben.

Bis zur Brust werden die vier in den thailändischen Sand eingegraben. Nach der selbstständigen Befreiung müssen Holzplatten gesucht und die darauf enthaltenen Abbildungen zu einem großen Gesamtkunstwerk zusammengesetzt werden.

Jade wird dabei angeblich am Bein gestochen, will sich kratzen. Dumm nur, dass sie da schon bis obenhin eingebuddelt ist. Sie befreit sich, juckt sich, wird wieder zugeschüttet.

Währenddessen ist Zoe zu drei Vierteln eingegraben, muss warten. Genügend Zeit, die Produktionshelfer anzumotzen: "I can't feel my legs, it's too tight. Die stehen da hinten und wir müssen eingegraben sein. Wir fressen nichts, wir trinken nichts, wir leben hier am Limit. Ich kack euch allen ins Hotelzimmer!"

Beide Teams haben die größten Probleme beim Drachenbild-Zusammensetzen, doch Zoe und Juliano schaffen es nach unzähligen Versuchen zuerst. Und schmeißen damit Jade und Paco raus, die erst in Folge 7 dazugekommen sind.