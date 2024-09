"Good Luck Guys": Stars müssen vier Tage ohne Essen ausharren!

Thailand - Bei "Good Luck Guys" kommen die gestrandeten Bewohner langsam an ihre nervlichen Grenzen. Dank eines Regelverstoßes von Umut Tekin (26) gibt es seit vier Tagen nichts zu essen, Daniele Negroni (28) hat die Schnauze voll!

Schnell wird klar, dass hier der Teamgedanke zählt und nicht Konkurrenzverhalten. Doch während Sabrina Wlk (26) und Eric gemütlich ihre Nahrungsmittel aussuchen, verrinnt die Zeit in Sekundenschnelle, bis Daniele mal wieder eskaliert:

"Das sind ja Apothekerpreise", beschwert sich Tobi Wegener (31) mit Blick auf die Preisschilder und auch Teampartnerin Jill Lange (23) ist genervt: "Wie an der Tankstelle."

Keine Zigaretten, kein Essen, Daniele ist am Limit und begibt sich gemeinsam mit Eric Sindermann (35) auf Nahrungssuche. "Man isst doch keine grünen Bananen. (...) Gebt uns endlich was zu essen, man", schreit der 28-Jährige aggressiv und bahnt sich einen Weg über die Obstplantage. Dass die Papayas auch noch nicht reif sind, ist Eric egal.

Liliana Maxwell (23) und Aaron Königs (29) machen sich bei der Nominierung keine Freunde. © Joyn

Das Zubereiten der gekauften Speisen sorgt ebenfalls für großes Drama. Jana-Maria Herz (31) ist allergisch auf Gluten und Laktose. Blöd nur, dass die Teams am liebsten Nudeln essen würden. Umut setzt sich für seine Ex ein, doch Valentina Principessa (35) fährt die Krallen aus.

Bei der Nominierung "moderieren" das gesavte Team Gelb, bestehend aus Liliana Maxwell (23) und Aaron Königs (29), den Exit. "Sabrina, hier im Busch gibt es voll viele Schlangen. (...) Würdest du sagen, dass du eine davon bist?", will sie wissen.

Für Sabrina ein absolutes No-Go. Auch Valentina bekommt ihr Fett weg, als Aaron wissen will, ob sie selbst nicht das Problem sei, wenn sie doch niemand im Camp leiden könne.

Die meisten Stimmen erhalten am Ende Jana-Ina und Umut, die gemeinsam mit Eric und Sabrina in eine Exit-Challenge um ihren Verbleib am Lost Beach kämpfen müssen.