Auswanderer-Sohn geht auf teure Eliteschule, doch Vater verrechnet sich: "Weiß bis heute nicht, wie wir das bezahlen"

Curahuasi (Peru) - 2020 wanderten Lena und Benjamin Zeier (42) mit ihren fünf Kindern nach Peru aus. Nach fünf Jahren im "Land der vier Welten" will ihr ältester Sohn nun ein Elite-Internat in Großbritannien besuchen. Dass Lucas mit 16 Jahren allein in einem fremden Land weit weg von seiner Familie sein wird, ist dabei nicht das einzige Problem. Hinzu kommt nämlich, dass die englische Schule umgerechnet 51.000 Euro im Jahr kostet.

Benjamin (42) und Lena Zeier leben seit 2020 mit ihren Kindern in Peru. © Screenshot/RTL+

Nachdem Benjamin alle Kosten recherchiert und seinen Sohn angemeldet hat, stellt der 42-Jährige fest: Er hat sich vertan! "Wenn ich am Anfang gewusst hätte, was die Schule kosten würde, hätte ich ehrlich gesagt nicht den Mut gehabt, eine Bewerbung dorthin zu schicken", erzählt der Auswanderer bei "Goodbye Deutschland".

Zwar ist der fünffache Vater als Arzt in einem Krankenhaus angestellt, doch die Versorgung der Patienten ist ehrenamtlich. Ein Gehalt bekommt er von dort nicht. Der Lebensunterhalt der christlichen Missionarsfamilie wird durch Spenden finanziert.

"Ich weiß bis heute nicht, wie wir das alles bezahlen", sagt Benjamin. Und trotzdem wird Lucas auf das Internat gehen, denn die Familie vertraut auf Gottes Hilfe.

Bildung ist den Zeiers wichtig, deshalb gehen alle ihre Kinder auf die beste private Missionarsschule von Peru. "Wir gehören zu den privilegierten Menschen in diesem Land", weiß Mutter Lena.