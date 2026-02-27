Auswanderer-Sohn geht auf teure Eliteschule, doch Vater verrechnet sich: "Weiß bis heute nicht, wie wir das bezahlen"
Curahuasi (Peru) - 2020 wanderten Lena und Benjamin Zeier (42) mit ihren fünf Kindern nach Peru aus. Nach fünf Jahren im "Land der vier Welten" will ihr ältester Sohn nun ein Elite-Internat in Großbritannien besuchen. Dass Lucas mit 16 Jahren allein in einem fremden Land weit weg von seiner Familie sein wird, ist dabei nicht das einzige Problem. Hinzu kommt nämlich, dass die englische Schule umgerechnet 51.000 Euro im Jahr kostet.
Nachdem Benjamin alle Kosten recherchiert und seinen Sohn angemeldet hat, stellt der 42-Jährige fest: Er hat sich vertan! "Wenn ich am Anfang gewusst hätte, was die Schule kosten würde, hätte ich ehrlich gesagt nicht den Mut gehabt, eine Bewerbung dorthin zu schicken", erzählt der Auswanderer bei "Goodbye Deutschland".
Zwar ist der fünffache Vater als Arzt in einem Krankenhaus angestellt, doch die Versorgung der Patienten ist ehrenamtlich. Ein Gehalt bekommt er von dort nicht. Der Lebensunterhalt der christlichen Missionarsfamilie wird durch Spenden finanziert.
"Ich weiß bis heute nicht, wie wir das alles bezahlen", sagt Benjamin. Und trotzdem wird Lucas auf das Internat gehen, denn die Familie vertraut auf Gottes Hilfe.
Bildung ist den Zeiers wichtig, deshalb gehen alle ihre Kinder auf die beste private Missionarsschule von Peru. "Wir gehören zu den privilegierten Menschen in diesem Land", weiß Mutter Lena.
Goodbye Deutschland: Lucas fühlt sich am Internat noch nicht so wohl
Als ihr Ältester bereits drei Monate auf die Monkton Senior School in Bath (200 Kilometer von London) geht, steht endlich der erste Besuch von Auswanderer-Mama Lena an.
Doch die gelernte Physiotherapeutin merkt schnell, dass Lucas sich noch an sein neues Leben gewöhnen muss. Der Internatsalltag ist anstrengend, der Kontakt zu anderen Schülern eher mau.
"Ich wollte jeden Abend einfach nur schlafen und manchmal auch heulen", so der Teenager, der später mal Neurochirurg werden will. Doch aufgeben ist für ihn keine Option.
Lucas möchte weiter seinen eigenen Weg in England gehen – wohl wissend, dass ihn seine Familie in Peru immer unterstützen wird.
Eine neue Folge "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" seht Ihr am Freitagabend, um 20.15 Uhr, auf VOX oder schon jetzt bei RTL+.
Titelfoto: Screenshot/RTL+