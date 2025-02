Freund macht Auswanderin klare Ansage: "Darfst dich nicht zu sexy anziehen"

Kempten/Mazatlán (Mexiko) - Amanda Roelofsen (24) ist begeisterte Pferdetrainerin und hat ihr Herz an einen Mexikaner verloren. Für den ebenfalls pferdevernarrten Tomás (23) will die Allgäuerin nun auswandern. Doch das junge Liebesglück wird auf eine harte Probe gestellt, denn in Mexiko wimmelt es nur von Drogenkartellen, der Mafia und anderen kriminellen Machenschaften.