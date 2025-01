Chris Töpperwien liest aus seinem neuen Buch, Fans schockiert: "Erschreckend"

Los Angeles - Er ist wahrlich durch die Hölle gegangen: Im August 2024 wurde "Currywurstmann" Chris Töpperwien (50) vom Vorwurf der Untreue und Veruntreuung von Firmengeldern freigesprochen. Mit neuer Kraft und vielen Plänen will der Auswanderer jetzt so richtig durchstarten. Doch die Vergangenheit hat üble Spuren hinterlassen.

All die negativen Erfahrungen und Erlebnisse hat der "Currywurstmann" zu Papier gebracht, er will ein Buch veröffentlichen. Doch wie wird der Stoff bei potenziellen Lesern ankommen?

Im Juni beginnt die Gerichtsverhandlung in Österreich, Töpperwien drohen drei Jahre Haft. Im August dann endlich die Erleichterung: Freispruch . Zudem verklagt der 50-Jährige seinen Ex-Chef wegen übler Nachrede - und gewinnt. Trotz des Erfolgs haben die vergangenen Monate Spuren hinterlassen.

Der Vorwurf: Er soll Gelder seines Ex-Arbeitgebers veruntreut und für private Zwecke genutzt haben. Zwei Wochen muss der Kölner hinter Gitter. "Ich hatte Todesangst. Ich habe gedacht, ich komme nie wieder hier raus", offenbart Töpperwien in der VOX-Sendung " Goodbye Deutschland ".

Es ist ein Leben wie im Bilderbuch: Mit seiner Frau Nicole (33) und Söhnchen Lino (2) lebt Chris Töpperwien im sonnigen Los Angeles, führt erfolgreich eine Bäckerei. Doch von einem auf den anderen Tag ändert sich alles: Anfang Mai 2024 fliegt Töpperwien geschäftlich nach Deutschland, wird am Flughafen in München festgenommen.

Bei der Lesung seines Buches kämpft Töpperwien mit den Tränen und durchlebt noch einmal die vergangenen Monate. © RTL

Mittlerweile ist die 276-seitige Lektüre mit dem Titel "Holt mich hier raus! First Class in die Hölle" auf dem Markt. In Köln präsentiert Töpperwien sein erstes Werk bei einer Lesung vor Publikum: "Das wird der Auftakt sein zu einer neuen Traumata-Bewältigung."

Die Kneipe ist voll, die Erwartungen hoch und Töpperwien nervös. Bei der Lesung kämpft er mit den Tränen.

Und wie kommt das Buch bei seinen Fans an? "Fesselnd, spannend" und "erschreckend" lautet das Feedback.

Eine neue Folge "Goodbye Deutschland! Familie Töpperwien" seht Ihr am heutigen Montagabend um 22.15 Uhr auf VOX oder schon jetzt im Stream bei RTL+.