Danni Büchner drängt ihren Nachwuchs zum Kinderkriegen: "Was ist daran so falsch zu verstehen?"

Mallorca - Danni Büchner (45) hat Geburtstag und zelebriert diesen groß mit ihrer Familie in der VOX-Sendung " Goodbye Deutschland ". Aber auch das Thema Kinderkriegen wird aufgetischt - und löst einen Streit aus.

Eines der Geschenke stößt der Fünffach-Mutter jedoch sauer auf: "Oh, eine Creme gegen Falten ... Hat Mama ja nicht. Wisst ihr warum? Wenn man alt ist, kann man die wegmachen."

"Mama findet ihre 45, glaube ich, nicht so toll", vermutet Jada. Und tatsächlich ist Dannis erster Satz beim Betreten des geschmückten Esszimmers: "Die 45 kann weg!" Aber: "Meine Kinder haben sich sehr viel Mühe gegeben. Das finde ich sehr, sehr süß."

Dannis älteste Tochter Joelina sieht sich (noch?) nicht in der Mutterrolle. © Instagram/joelinakrbs

Danni graut es schon ein wenig, denn Studium, Führerschein und Zahnspange von Jada werden viel Geld verschlingen. "Vorsicht, wenn ihr Kinder bekommt", witzelt die Dschungelcamp-Teilnehmerin von 2021.

Kinderkragen? "Das wird nicht passieren", stellt die älteste Tochter Joelina direkt klar. Danni widerspricht: "Ihr werdet irgendwann alle Kinder bekommen. Ihr könnt nicht kinderlos durch die Welt gehen."

Joelina kontert: "Wenn ich sag, ich möchte keine, möchte ich keine. Ich habe keinen Bock auf Stress und Kinder, Punkt, aus. Was ist daran so falsch zu verstehen?!"

Auch Jada sieht eher ihre Karriere und - zumindest in absehbarer Zukunft - noch keinen Nachwuchs.

"Ich versteh das gar nicht. Ist doch schön, so viele Kinder zu haben. Momentan sind sie einfach abgeschreckt, weil sie sehen, wie hart das auch ist. Aber sorry, ich möchte Enkelkinder haben und Oma werden", blickt die 45-Jährige in die Zukunft.

Die ganze "Goodbye Deutschland"-Folge strahlt VOX am heutigen Freitag ab 20.15 Uhr aus. Wer es nicht abwarten kann, findet sie schon im Stream bei RTL+.