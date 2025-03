Auswanderin Janine mit Kind wieder in Deutschland, doch wo ist ihr Ehemann?

Kisaki/Wittenberge - Vor nicht allzu langer Zeit war Janine Hundt (45) mit Töchterchen Inaya (1) und Ehemann Attu (36) in dessen Heimatdorf Kisaki gezogen. Dort wollte die Familie einen Neuanfang wagen. Doch als das Kamera-Team von "Goodbye Deutschland" die Auswanderin erneut antrifft, wohnt sie wieder in ihrer alten Heimat in Brandenburg. Was ist nur passiert?