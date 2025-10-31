Ehe-Eiszeit bei Auswanderin: "Würde sagen, du suchst dir direkt 'ne Affäre"

Las Vegas (USA) - Für die Liebe ist Jeannine Gutierrez (43) vor drei Jahren von Köln nach Las Vegas ausgewandert. Dort lebt sie ihren großen amerikanischen Traum und arbeitet erfolgreich als Motorrad-Tourguide. Doch in der Beziehung zu ihrem 21 Jahre älteren Mann Dan kriselt es heftig, wie bei " Goodbye Deutschland " zu sehen ist .

Jeannine Gutierrez (43) belastet die Ehekrise sehr. © Screenshot/RTL+

Dabei fing alles so harmonisch an. 2019 lernte die frühere VIP-Chauffeurin den Soldaten im Ruhestand bei einem Urlaub in den USA kennen. Aus einem ersten Kuss in San Francisco entwickelten sich schnell große Gefühle.

Jeannine wanderte nach Las Vegas aus, heiratete Dan, zog zu ihm und lebte von einem Teil seiner Rente. Seit einigen Jahren arbeitet sie für ein deutsches Unternehmen, das Motorrad-Touren in der ganzen Welt anbietet. In den USA führt sie riesige Bikergruppen durch die malerische Landschaft Kaliforniens - ein echter Traumjob.

Aber es gibt auch eine Schattenseite: Durch ihren Beruf ist die 43-Jährige häufig tage- oder auch wochenlang unterwegs und das missfällt ihrem Mann. Seit einem Unfall während eines Routine-Eingriffs leidet er an einer Rückenmarksverletzung, die starke Schmerzen verursacht.

Der 64-Jährige wünscht sich mehr Unterstützung von seiner Frau und zeigt ihr oft die kalte Schulter. "Seit dem Unfall hat er sich sehr verändert. Wir leben wie in einer WG miteinander. Ich fühle mich oft alleingelassen", klagt Jeannine in einer neuen Folge von "Goodbye Deutschland".