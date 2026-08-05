05.08.2026 14:00 Auswanderin Luisa (25) auf Sansibar von Männern missbraucht: "Fühle mich hier nicht mehr so wohl"

Bei Goodbye Deutschland erzählt Auswanderin Luisa von einem Überfall samt Missbrauch auf Sansibar. Nun will sie die Täter finden und kehrt auf die Insel zurück.

Von Karolin Buschmann

Sansibar - Vor einem Jahr kehrte Luisa Dana (25) wegen eines Jobangebots ihrer Heimat den Rücken und zog nach Sansibar. Nur ein halbes Jahr später entwickelte sich die Auswanderung zu einem wahren Albtraum: Die junge Frau sei am helllichten Tag am Strand von zwei Männern überfallen, verschleppt und missbraucht worden. Zwei Tage nach dem Vorfall flog sie zurück nach Deutschland. Gemeinsam mit dem Team von "Goodbye Deutschland" besucht Luisa noch einmal den Tatort und lässt das Erlebte Revue passieren ...

Luisa Dana (25) erzählt bei "Goodbye Deutschland", was sie auf Sansibar erlebte. © RTL "Mittlerweile bin ich mit einem anderen Gefühl hier. Ich fühle mich hier nicht mehr so wohl", erzählt die 25-Jährige kurz nach der Ankunft auf der ostafrikanischen Insel. Vor mehr als einem halben Jahr wollte sie dort eigentlich bei einer Immobilienfirma beruflich durchstarten und gleichzeitig eine neue Kultur kennenlernen. Stattdessen sei ihr Schreckliches angetan worden. An einem einsamen Strandabschnitt in der Inselhauptstadt Stone Town sei die ausgebildete Immobilienmaklerin von zwei Unbekannten angegriffen worden. "Sie haben mich in den Wald verschleppt mit einem Messer an meinem Rücken und an meinem Hals. Ich habe mir in dem Moment so sehr gewünscht, dass ich das überleben werde", offenbart Luisa in der Sendung. Hartz und herzlich Jasmin und Maik stellen Bürgergeld-Eilantrag, "damit wir die Aufstockung bekommen" Von Angst oder Wut ist bei der ehemaligen Auswanderin jedoch keine Spur. Auf die Frage, warum sie die Geschichte so selbstbewusst und gefasst erzählt, antwortet die gebürtige Wuppertalerin: "Ich möchte den Tätern keine Macht über meine Gefühlswelt geben." Zudem wolle sie Bewusstsein dafür schaffen, dass "auch solche Fälle im Paradies passieren können."

Goodbye Deutschland: Luisa macht sich auf die Suche nach den mutmaßlichen Tätern