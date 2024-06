"Nie wieder!": TV-Auswanderin Oksana trifft umstrittene Entscheidung über ihre Kinder!

Las Vegas - Sechs Monate war " Goodbye-Deutschland Auswanderin" Oksana Kolenitchenko (36) gemeinsam mit Ehemann Daniel (41) und den Kindern Milan (9) und Arielle (7) auf Weltreise. Jetzt macht die Ex- DSDS Teilnehmerin eine Ankündigung, die weitreichende Folgen für ihre Kinder haben könnte.

Sind wieder von der Weltreise zurück: Oksana Kolenitchenko (36), Ehemann Daniel (41) und die Kinder Arielle (7) und Milan (9). © Screenshot: Instagram/oksana_kolenitchenko

In einem Instagram-Beitrag kündigt die 36-Jährige an ihre beiden Kinder wohl nie mehr auf eine reguläre Schule schicken zu wollen.

"Ich glaube, dass diese Reise meinen Kindern nicht nur mehr beibringt, sondern sie vor allem über ihren Horizont und Klassenraum hinaus im 'wahren' Leben lernen lässt, neue Kulturen und Menschen, Orte und Landschaften zu sehen und kennenzulernen", beschreibt Oksana ihre Gedanken.

Bereits im Februar hatte sie ihren Followern erzählt, dass es in den USA anders als in Deutschland keine Schul-, sondern nur eine Bildungspflicht gibt. Seit die Familie in Las Vegas wohnt gehen die Kinder deswegen auf eine Privatschule. Die unterstützte auch die halbjährige Weltreise-Pause.

Allerdings rudert die ehemalige DSDS-Teilnehmerin in ihrem Post auch wieder ein Stück zurück: "Kann Euch nicht sagen, ob das die finale Entscheidung ist, und natürlich müssen wir schauen wie wir es organisieren, aber mein Mama-Herz tanzt bei diesen Bildern."

Gemeint sind die Eindrücke ihrer Weltreise, die sie auf Instagram teilt. Die Familie hat auf ihrer Reise vor zahlreichen Kulissen, wie den Mount Fuji in Japan oder Neuseeland Videos und Bilder gemacht.