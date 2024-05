Goodbye Deutschland: Marco Gülpen will Ibiza-Villa kaufen, aber: "Der Preis ist bösartig!"

Tamara und Marco Gülpen suchen ein Gästehaus auf Ibiza. © Instagram/marco_gulpen

Für zwei Tage geht es für Marco und Ehefrau Tamara nach Ibiza. Diesmal nicht zur Erholung, sondern auf Geschäftsreise. Denn das seit 2018 verheiratete Paar steht kurz davor, auf der Insel der Schönen und Reichen ein weiteres Feriendomizil für Urlauber zu kaufen.

"Vor 25 Jahren bin ich immer mal nach Mallorca gefahren, immer öfter, die Intervalle wurden immer kürzer und irgendwann bin ich ganz hiergeblieben", sagt Marco in der neuen "Goodbye Deutschland"-Folge.

"Dieses Gefühl kommt langsam wieder hoch in Richtung Ibiza. Wenn ich irgendwo permanent oder sehr oft sein möchte, möchte ich da möglichst kein Geld hintragen, sondern am besten Geld wegtragen."

Die Ibiza-People seien "schon stylischer", findet der Betreiber des "Hostal Playa de Palma" in zweiter Reihe zum Mallorca-Strand. "Du siehst dort drüben keine Gruppen mit Fußballtrikots, Schlappen und hohen Socken drin. Da zieht sich jeder so an, wie er auch im normalen Alltag rumläuft."

Eine Maklerin hat den Gülpens vorab schon ein Exposé von einer Mitte der 90er gebauten Villa mit fünf Gästezimmern zum Preis von 3,5 Millionen Euro geschickt.

"Das ist 'ne richtig edle Hütte mit Vermietungslizenz. Das macht die Sache interessant. Aber der Preis ist schon bösartig. Da müssen die Zimmer extrem luxuriös sein, dass ich auch einen extremst hohen Tagespreis erzielen kann, um das Ganze in zehn Jahren amortisieren zu lassen", sagt Marco.