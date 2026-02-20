Große Sorge um "Goodbye Deutschland"-Star: Wie geht es Thommy Schmelz?

Mallorca (Spanien) - Vor wenigen Tagen landete Kult-Auswanderer Thommy Schmelz mal wieder im Krankenhaus: Verdacht auf Magenblutung. Seine Ehefrau verrät, wie es ihm aktuell geht.

"Goodbye Deutschland"-Star Thommy Schmelz (54) hat auf Mallorca mal wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. © Instagram/mermischmelz (Screenshot)

Die Leidensgeschichte des "Goodbye Deutschland"-Stars scheint kein Ende zu nehmen. Schon im vergangenen Jahr hing sein Leben aufgrund einer Pilzinfektion in der Lunge am seidenen Faden. Doch Thommy sprang dem Tod noch einmal von der Schippe.

Bezüglich seines jüngsten Klinik-Aufenthalts gibt es jetzt aber endlich gute Nachrichten. Nach intensiven Gesprächen mit den behandelnden Ärzten sprach Gattin Kathrin Mermi-Schmelz in einer Videobotschaft auf Instagram von einer Besserung des Zustands.

Zwar werde Thommy weiterhin mit Blut und Eisen versorgt, dafür habe sich aber sein Stuhlgang wieder normalisiert - ein gutes Zeichen. Eine Blutentnahme soll nun darüber entscheiden, ob der gelernte Koch zum Wochenende entlassen wird oder nicht.

"Das wäre natürlich der absolut größte Wunsch, […] weil ich habe morgen Geburtstag und […] das wäre das schönste Geschenk für mich, wenn mein Thommy morgen zu mir nach Hause kommen darf und an meinem Geburtstag bei mir ist", so Kathrins Hoffnung.