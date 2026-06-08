Große Sorgen um Tamara Gülpen: "Goodbye Deutschland"-Star in Klinik eingeliefert
Palma de Mallorca (Spanien) - Sorge um Tamara Gülpen! Die Mallorca-Auswanderin aus Erftstadt bei Köln hat sich aus dem Krankenbett bei ihren Fans gemeldet und offen über ihre gesundheitlichen Probleme gesprochen.
Eigentlich wollte die "Goodbye Deutschland"-Bekanntheit am Wochenende gemeinsam mit ihrem Mann Marco (61) feierlich das "Little Brunch"-Projekt in ihrem "Hostal Playa de Palma" eröffnen. Am Ende musste ihr Gatte das Event ganz alleine stemmen.
"Leider liege ich im Krankenhaus und konnte nicht viel von der Eröffnung mitbekommen", berichtete Tamara gegenüber der "Mallorca Zeitung". Zudem verriet sie dem Blatt auch, was ihr konkret fehlt – und das klingt durchaus dramatisch.
Aufgrund ihres bislang unerfüllten zweiten Kinderwunsches nimmt die Hostel-Betreiberin seit einiger Zeit bereits Hormone zu sich, um dem Familienglück auf die Sprünge zu helfen. Doch diese vertrage sie laut eigener Aussage "überhaupt nicht".
"Vier Tage lang habe ich richtig flachgelegen mit Migräne", offenbarte Tamara im Interview. "Heute, am vierten Tag, konnte ich mich nicht mehr bewegen, war wie gelähmt." Morgens nach dem Aufwachen hätten außerdem ihre Füße gekribbelt.
Tamara Gülpen leidet am polyzystischen Ovarialsyndrom
Weil sie sich große Sorgen um ihre Gesundheit machte, entschied sich Tamara dazu, in eine Klinik zu fahren, um medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Dort werde sie jetzt erst einmal umfassend durchgecheckt.
Leichte Entwarnung konnte die 33-Jährige aber bereits geben. Sie betonte: "Jetzt geht es schon etwas besser, es stehen noch ein paar Untersuchungen an, ich werde hier komplett auf den Kopf gestellt." Wie es danach weitergeht, ist allerdings noch unklar.
Sobald sie das Krankenhaus verlassen darf, möchte Tamara mit ihrem 28 Jahre älteren Ehemann Marco gemeinsam entscheiden, ob und wie die Hormonbehandlung fortgesetzt werden soll. Beide wünschen sich sehnlichst ein Geschwisterchen für Sohn Giulio (6).
Die gebürtige Rheinland-Pfälzerin leidet am polyzystischen Ovarialsyndrom (kurz PCOS). Bei der Hormonstörung, die meist zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr entsteht, ist die Funktion der Eierstöcke gestört. Das führt mitunter zu erhöhter Testosteron-Bildung.
Titelfoto: RTL