Große Sorgen um Tamara Gülpen: "Goodbye Deutschland"-Star in Klinik eingeliefert

Palma de Mallorca (Spanien) - Sorge um Tamara Gülpen! Die Mallorca -Auswanderin aus Erftstadt bei Köln hat sich aus dem Krankenbett bei ihren Fans gemeldet und offen über ihre gesundheitlichen Probleme gesprochen.

"Goodbye Deutschland"-Star Tamara Gülpen (33) hat mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. © RTL

Eigentlich wollte die "Goodbye Deutschland"-Bekanntheit am Wochenende gemeinsam mit ihrem Mann Marco (61) feierlich das "Little Brunch"-Projekt in ihrem "Hostal Playa de Palma" eröffnen. Am Ende musste ihr Gatte das Event ganz alleine stemmen.

"Leider liege ich im Krankenhaus und konnte nicht viel von der Eröffnung mitbekommen", berichtete Tamara gegenüber der "Mallorca Zeitung". Zudem verriet sie dem Blatt auch, was ihr konkret fehlt – und das klingt durchaus dramatisch.

Aufgrund ihres bislang unerfüllten zweiten Kinderwunsches nimmt die Hostel-Betreiberin seit einiger Zeit bereits Hormone zu sich, um dem Familienglück auf die Sprünge zu helfen. Doch diese vertrage sie laut eigener Aussage "überhaupt nicht".

"Vier Tage lang habe ich richtig flachgelegen mit Migräne", offenbarte Tamara im Interview. "Heute, am vierten Tag, konnte ich mich nicht mehr bewegen, war wie gelähmt." Morgens nach dem Aufwachen hätten außerdem ihre Füße gekribbelt.