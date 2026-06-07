Verwunderung bei "Let's Dance": Isabel und Massimo sorgen mit Kuss für Gesprächsstoff
Köln - Isabel Edvardsson (43) und Massimo Sinató (45) sorgten bei der Profi-Challenge von "Let's Dance" für das Highlight! Die beiden Tänzer küssten sich während der Performance innig und lieferten damit reichlich Gesprächsstoff.
"Wir waren ja zwei Jacks, die sich geküsst haben", erklärt der 45-Jährige gegenüber "RTL".
Hintergrund: Für ihren mitreißenden Charleston verkleideten sich die beiden Protagonisten als Captain Jack Sparrow aus der berühmten "Fluch der Karibik"-Trilogie.
"Ja, das war's. Zwei Männer, die sich geküsst haben", ergänzt die schwedische Tänzerin mit einem Lachen.
Allerdings hatte sie während der besagten Szene "den Bart" schon abgelegt. "Das musst du jetzt sagen", so Massimo.
Für das Paar war der Auftritt in der Profi-Challenge etwas ganz Besonderes. Denn die "Let's Dance"-Stars kennen sich schon seit über 20 Jahren und sind seitdem auch gut befreundet.
"Es ist unfassbar. Wir kennen uns seit 22 Jahren und tanzen das erste Mal zusammen bei der Profi-Challenge. Das ist eigentlich unglaublich", freut sich Isabel.
Massimo Sinató ist sei 2012 mit Rebecca Mir zusammen
Ihre tiefe Freundschaft nutzten Massimo und die Schwedin dazu, um sich mitten in der Choreografie zu küssen, obwohl sie gar kein Liebespaar sind.
Ganz im Gegenteil: Während die 43-Jährige aus Göteborg seit 2015 mit Tanz-Kollege Marcus Weiß (51) verheiratet ist - mit dem sie auch drei Kinder hat - fand Massimo seine große Liebe ausgerechnet in der beliebten RTL-Tanzshow.
Denn seit 2012 ist der 45-Jährige mit Rebecca Mir (34) zusammen, mit der er in der fünften Staffel tanzte und schließlich sogar Zweiter wurde. Drei Jahre später heirateten die beiden auf Sizilien, ehe 2021 ihr gemeinsamer Sohn auf die Welt kam.
Daher lassen die beiden auch keinen Raum für Spekulationen. "Ich glaube, das haben wir schon wieder vergessen. Massimo und ich, wir sind wie Bruder und Schwester. Das ist alles. Bei uns ist alles easy-peasy", macht Isabell klar.
Trotz des emotionalen Kusses reichte es am Ende nicht für den Sieg. Hinter Anastasia Maruster (28) und Vadim Garbuzov (39) landeten die beiden auf Platz zwei.
Titelfoto: RTL / Stefan Gregorowius