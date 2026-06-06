RTL macht es offiziell: Großes "Let's Dance"-Comeback und ein neues Gesicht

Köln - Mit der großen Profi-Challenge geht traditionell die Staffel von " Let's Dance " zu Ende. Bis November müssen die Fans dann auf ihre Lieblinge verzichten, denn dann steht die Tour an - mit einer Rückkehrerin und einem neuen Gesicht!

Renata Lusin (38) kehr nach der Geburt ihres zweiten Kindes zu "Let's Dance" zurück. (Archivfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Sie hatte es sich so sehr gewünscht, jetzt ist es perfekt: Renata Lusin (38) feiert auf der Tournee ihr Comeback auf dem Tanzparkett.

"Ich freue mich so sehr dabei zu sein. Das ist unfassbar", schwärmt die Profitänzerin bei "RTL".

In der abgelaufenen 19. Staffel der beliebten Tanzshow konnte die gebürtige Russin aufgrund ihrer Schwangerschaft nicht teilnehmen.

Mitte April kam dann ihr zweites Kind Tessa zur Welt. Danach zeigte sich die 38-Jährige voller Tatendrang.

"Das ist ein besonderer Moment und etwas ganz anderes als ein Konzert, als eine Show. Das ist einfach 'Let's Dance'", freut sich die Gattin von Valentin Lusin (38) auf ihre Rückkehr auf die Tanzbühne.

In den Monaten November und Dezember füllen die Tänzer und Promis wieder 15 verschiedene Hallen in Deutschland sowie in Zürich und erstmals in Wien.