RTL macht es offiziell: Großes "Let's Dance"-Comeback und ein neues Gesicht
Köln - Mit der großen Profi-Challenge geht traditionell die Staffel von "Let's Dance" zu Ende. Bis November müssen die Fans dann auf ihre Lieblinge verzichten, denn dann steht die Tour an - mit einer Rückkehrerin und einem neuen Gesicht!
Sie hatte es sich so sehr gewünscht, jetzt ist es perfekt: Renata Lusin (38) feiert auf der Tournee ihr Comeback auf dem Tanzparkett.
"Ich freue mich so sehr dabei zu sein. Das ist unfassbar", schwärmt die Profitänzerin bei "RTL".
In der abgelaufenen 19. Staffel der beliebten Tanzshow konnte die gebürtige Russin aufgrund ihrer Schwangerschaft nicht teilnehmen.
Mitte April kam dann ihr zweites Kind Tessa zur Welt. Danach zeigte sich die 38-Jährige voller Tatendrang.
"Das ist ein besonderer Moment und etwas ganz anderes als ein Konzert, als eine Show. Das ist einfach 'Let's Dance'", freut sich die Gattin von Valentin Lusin (38) auf ihre Rückkehr auf die Tanzbühne.
In den Monaten November und Dezember füllen die Tänzer und Promis wieder 15 verschiedene Hallen in Deutschland sowie in Zürich und erstmals in Wien.
"Let's Dance": Diese Profitänzer nehmen an der großen Tour teil
Aber die Zuschauer in den Arenen dürfen sich nicht nur auf Rückkehrerin Renata Lusin freuen, sondern auch auf ein neues Gesicht.
Die Rede ist von Razvan Dumitrescu (30), der erstmals dabei sein und den Publikumslieblingen wie Valentin Lusin, Zsolt Sándor Cseke (38), Ekaterina Leonova (39) oder dem diesjährigen Sieger Evgeny Vinokurov (35) Konkurrenz machen wird.
Und der gebürtige Rumäne hat einige sportliche Erfolge vorzuweisen. So wurde er bereits Europameister, Vize-Weltmeister und gewann das legendäre WDSF Professional in Blackpool.
Neben den beiden werden zudem Malika Dzumaev (35), Anastasia Maruster (28), Kathrin Menzinger (37), Zsolt Sándor Cseke (38), Vadim Gaburzov (39), Sergiu Maruster (33), Mariia Maksina (28), Ekaterina Leonova, Paul Lorenz (39), Marta Arndt (36), Valentin Lusin sowie Alexandru (31) und Patricjia Ionel (31) das Tanzbein schwingen.
Los geht es am 4. November mit der ersten Show in der WT Energiesysteme Arena Riesa.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa