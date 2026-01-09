Ihr Mann betrog sie nach einem Jahr Ehe mit Kollegin: Auswanderin wagt Neustart auf Mallorca

Bremen/Palma de Mallorca - Jenny Kalthoff (29) musste in ihrer noch jungen Ehe eine abscheuliche Erfahrung machen: Ihr mittlerweile Ex-Mann hatte sie nur wenige Monate nach der Eheschließung eiskalt mit einer Arbeitskollegin betrogen. Zwar ist die Bremerin inzwischen wieder neu liiert, doch die Vergangenheit hat ihr Selbstbewusstsein zerstört.

Jenny Kalthoff (29) wurde in der Vergangenheit mehrfach betrogen. © Screenshot/RTL+

Als ihr damaliger Mann nachts nicht Hause kommt und Jenny im Handy sieht, dass er sich am anderen Ende von Bremen aufhält, hat sie eine böse Vorahnung. "Eine Frau merkt das einfach. Ich hatte so ein Gefühl, ich wusste es sofort", erzählt die 29-Jährige in einer neuen Folge "Goodbye Deutschland".

Nachdem die Scheidung eingereicht wird, lernt die Bremerin auf einer Feier von Freunden Patrick Leo (30) kennen. Die beiden kommen schnell zusammen, doch Jenny plagen seither Vertrauensprobleme: "Bis heute ist mein Selbstbewusstsein kaum da."

Eine Auswanderung nach Mallorca soll einen Neustart markieren. Das Paar will in Palma ein florierendes Pilates-Café eröffnen.

Kann das nach nur einem Jahr Beziehung gut gehen?