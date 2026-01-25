Irland-Auswanderung geplatzt: Jetzt haben Mutter und Tochter neue Pläne

Sauerland - Vor 13 Jahren wanderte Svenja Gronau (36) im zarten Alter von 23 Jahren mit ihrer damals fünf Jahre alten Tochter Ashley (18) Hals über Kopf nach Irland aus. Die Geschichte hatte VOX am Freitagabend in einer Wiederholungsfolge bei " Goodbye Deutschland " gezeigt. Wie geht es dem Mutter-Tochter-Gespann heute?

Svenja (36) und Ashley Gronau (18) leben seit einiger Zeit wieder in Deutschland, wollen aber lieber in Amerika leben. © Screenshot/Instagram/@GoodbyeDeutschland

In einem Video, das die beliebte Auswanderer-Sendung auf ihrem Instagram-Kanal gepostet hatte, haben Svenja und Ashley ein Update gegeben.

Die Familie lebt seit längerer Zeit wieder in Deutschland und ist sogar um zwei weitere Mitglieder gewachsen. "Ich habe noch zwei Söhne gekriegt. Der Mittlere ist elf Jahre und der Kleinste ist drei", erzählt die 36-Jährige.

Ashley ist inzwischen zu einer jungen Frau herangewachsen und arbeitet Vollzeit in der Gastronomie. Doch die 18-Jährige will beruflich noch weiter nach oben: "Ich möchte gern als Sängerin durchstarten. Das ist, seit dem ich ein kleines Kind bin, ein großer Traum von mir."

Den Traum vom Leben im Ausland hat Svenja noch immer nicht ganz aufgegeben. Ihr Wunsch ist es, mit der Familie in die USA zu gehen.