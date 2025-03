Auswanderin findet Kondome bei Ehemann im Nachttisch: "Der schwingt seine Wiener in der Gegend herum"

Florida (USA) - Während Demi Tatzel (46) erfolgreich Luxusvillen in Florida verkauft, liegt ihre Ehe in Scherben. Seit Monaten herrscht bitterer Rosenkrieg zwischen der Auswanderin und ihrem Ehemann Victor. Für die Zweifach-Mama ist inzwischen klar: Sie will die Trennung. Als Demi auch noch Kondome in seinem Nachttisch findet, ist die Grenze überschritten.