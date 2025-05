Thailand-Auswanderer zieht Bilanz: Die Deutschen "jammern auf hohem Niveau"

Koh Samui/Phuket (Thailand) - " Goodbye Deutschland! Die Auswanderer " feiert 20-jähriges Jubiläum! Die beliebtesten Auswanderer, welche die Sendung teils jahrelang intensiv begleitet hat, ziehen nun Bilanz. So auch Matthias Bück (43), der mit seiner Ex-Frau Hania 2009 nach Thailand auswanderte.

Matthias Bück (43) denkt an seine Auswanderung nach Thailand zurück. © RTL/ 99pro media

Ohne jemals zuvor auf Koh Samui gewesen zu sein, hatte das Ex-Paar vor 16 Jahren den großen Schritt gewagt und war dorthin ausgewandert. Heute lebt Matthias auf der beliebten Touristen-Insel Phuket.

"Ich bin mittlerweile wieder glücklich, weil es hat sich die letzten Jahre doch alles wieder zum Positiven gewendet", gibt der heute 43-Jährige ein Update in der VOX-Sendung. Mit Hania ist er nicht mehr zusammen. Auch die Bar, die die beiden damals gemeinsam eröffnet haben, gibt es so nicht mehr.

Die Auswanderung in ein fremdes Land ist ein echtes Abenteuer für den damals 27-Jährigen gewesen. Dass er noch heute in Thailand lebt, macht ihn stolz: "Das zeigt mir, dass ich am richtigen Platz gelandet bin."

Ein Leben in Deutschland kann sich der gebürtige Baden-Württemberger nicht mehr vorstellen. Er habe gelernt, die kleinen Dinge zu schätzen: "In Deutschland und Europa jammern die Leute auf hohem Niveau."