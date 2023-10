"Großes Staraufgebot" in 100. Inga Lindström: Diese Promis sind dabei

Majas Freund Peter überredet sie, auf die von ihr geerbte schwedische Insel zu fahren. © ZDF/Ralf Wilschewski

"Ich versteh das nicht. Wie kann das sein, dass der Notar Maja nicht findet?", fragt sich Till (gespielt von Daniel Buder, 46) auf einer Kutterfahrt mit Lucinde (Xenia Assenza, 32). "Wie soll es jetzt weitergehen? Ich weiß nicht mal, ob die Insel mir nächstes Jahr für meine Workshops noch zur Verfügung steht."

Die in London lebende Maja (Mersiha Husagic, 34) hatte jene Insel nach dem kürzlichen Tod ihres Vaters vererbt bekommen. Aber: "Ich will das nicht, ich will überhaupt nix von ihm", sagt sie über den Mann, der ihr immer fremd gewesen sei.

Ihr Partner Peter (Patrick Schlegel, 32) hingegen ist begeistert von der Neuigkeit und versteht nicht, wieso Maja das Erbe ausschlagen will. Sie lässt sich breitschlagen und will mit ihm ein - eigentlich - letztes Mal nach Schweden reisen.

Dort holt Ilse (Gerit Kling, 58) Teilnehmer des Seminars "Achtsam trennen" am Hafen ab, um sie auf Tossing zu bringen. Auch Maja und Peter besteigen das Bötchen zur Insel, auf der sie erstmals nach vielen Jahren wieder ihre Jugendfreundin Lucinde sieht.