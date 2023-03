XXL-Pause oder Abschied für immer? Heute verlässt Valentina Pahde GZSZ

Schweren Herzens lässt Gerner seine Enkelin in Richtung USA ziehen. © RTL / Rolf Baumgartner

Die blonde Beauty hat ein Angebot bekommen, das sie nicht ausschlagen konnte: Sie zieht es in die USA bzw. nach Boston. Da fällt selbst GZSZ-Böswewicht Jo Gerner der Abschied schwer.

Kein Wunder: In all den Jahren haben sie allerlei Dramen und Herz-Schmerz erlebt. Kaum in Berlin, verliebte sich Sunny in Vince - zum Missfallen ihres Opas. Schließlich spannte sein Vater Leon Moreno Gerners damalige Freundin Sophie aus.

Die geplante Hochzeit platzte und auch die Ehe mit Felix Lehmann endete in einem Desaster. Generell scheint die Nachwuchs-Architektin, was Männer betrifft, kein glückliches Händchen zu haben.

Doch womöglich trifft sie nach ihrer Rückkehr doch noch den Richtigen. Denn kurz vor dem GZSZ-Aus hat die Schauspielerin noch eine wichtige Botschaft: "Es ist kein Abschied für immer!"

Valentina Pahde wird nach der XXL-Pause als zurückkehren. Nur wann ist noch unklar. "Ich bin mittlerweile so ein spontaner Mensch, ich weiß nicht mal, was ich morgen und übermorgen mache, und ich will vor allem nichts planen. Deshalb ist mein Plan, keinen Plan zu haben", berichtet die TV-Schönheit in ihrem Abschiedsvideo.