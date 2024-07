GZSZ-Tobias zieht Schlussstrich: Sieht so das schmerzvolle Ende einer Ehe aus?

Um sich von ihrem Schmerz abzulenken, stürzt sich Katrin in die Arbeit bei ihrer Event-Agentur. "Was machst Du denn noch hier?", fragt Moritz erstaunt, als sie zu später Stunde noch im Büro auftaucht.

Nach andauernden Streitereien kam es, wie es kommen musste: Die beiden trennten sich und Tobias zog in die WG von Paul ein.

Katrin kann ihm nicht mehr trauen, nachdem er ihr vor Gericht in den Rücken gefallen war , und Tobias sieht sich schon längere Zeit nicht mehr mit ihr auf Augenhöhe .

Tobias teilt Katrin in einer unpersönlichen Notiz mit, dass er sich von ihr scheiden lassen will. © RTL / Anna Riedel

"Dasselbe wie Du, arbeiten", entgegnet seine Chefin. Dann entdeckt sie einen Brief auf ihrem Schreibtisch. "Von Tobias?", fragt sie ihren Mitarbeiter.

"Ach so, ja, den hat er abgegeben, bevor er zum Flughafen ist", erklärt Mo. "Wo fliegt er denn hin?", fragt Katrin überrascht, bevor sie gespannt den Brief aus dem Umschlag zieht.

Was sie darin vorfindet, lässt ihr sämtliche Gesichtszüge entgleisen, denn es ist kein langer Brief, in dem Tobias noch einmal um ihre Ehe kämpft, sondern eine knappe unpersönliche Notiz, die ihr den Boden unter den Füßen wegzieht.

"Geld ist überwiesen. Anbei der Kontakt zu meinem Scheidungsanwalt. T.", schreibt ihr Noch-Ehemann, der die Visitenkarte seines Anwalts mit einer Büroklammer an der Nachricht befestigt hat.

Sieht so also das schmerzvolle Ende ihrer Ehe aus? Ob es wirklich zur Scheidung kommt und ob die gar in einer Schlammschlacht endet, erfahrt Ihr montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+.