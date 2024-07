GZSZ-Tobias will die Scheidung: So geht's für Katrin weiter

Berlin - Eine unpersönliche Notiz ist alles, was Katrin bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " von ihrer Ehe mit Tobias bleibt, doch wie geht es jetzt für sie weiter?

Tobias hat einen Schlussstrich unter die Ehe mit Katrin gezogen. © RTL/Rolf Baumgartner

Dieses schmerzvolle Ende ist für Katrin ein echter Schlag ins Gesicht, denn insgeheim hatte sie sich eigentlich schon noch Hoffnung gemacht, dass es nicht so weit kommt.

Sie ließ sogar ihren Stolz links liegen und bat ihren Mann um eine zweite Chance. Der wies sie jedoch zurück und mit dem Brief steht fest: Es gibt kein Zurück mehr, denn er will die Scheidung!

Dass das auch an der sonst so toughen Geschäftsfrau nicht spurlos vorübergeht, dürfte klar sein. "Katrin muss sich erst einmal wieder emotional berappeln", warf Schauspielerin Ulrike Frank (55) in einem RTL-Interview einen Blick ins Seelenleben ihrer Figur.

Dabei werde ihr natürlich insbesondere ihre beste Freundin Maren zur Seite stehen. "Auch Gerner, als ewiger Partner in Crime, ist für sie da", erklärte Frank. Um sich von dem Trennungsschmerz abzulenken, stürzt sich Katrin aber vor allem in die Arbeit.