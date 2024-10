Auf diesen Moment haben GZSZ-Fans lange gewartet: "Das war sehr schön"

Alicia und Paul besiegeln ihre Liebe endlich mit einem leidenschaftlichen Kuss. © RTL / Rolf Baumgartner

Währenddessen blieb der herzensgute Paul auf der Stecke und plagte sich seitdem mit Liebeskummer herum, der auch beim Dating nicht verschwand.

Aber wie heißt es doch so schön: Was lange währt, wird endlich gut! Paul hat die Hoffnung nie aufgeben und so hat sich aus seiner Freundschaft zu seiner Herzdame letztendlich doch noch echte Liebe entwickelt.

Alicia schickte ihren Latin-Lover enttäuscht in die Wüste, weil sie ihm seine Kapriolen nicht mehr verzeihen konnte und fand Trost bei dem sympathischen Tischler. Klingt zwar alles ziemlich kitschig, soll aber tatsächlich manchmal nicht nur auf der Mattscheibe funktionieren.

Denn in der kommenden Woche ist es endlich so weit: Alicia und Paul besiegeln ihre Zuneigung zueinander mit einem zärtlichen Kuss, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.