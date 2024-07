GZSZ: Eine Chance für die Liebe? So geht es für Alicia weiter

Berlin - Nach der Trennung von Carlos steht Alicia bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " vor einem Scherbenhaufen und zweifelt nach dem Liebes-Aus an sich selbst.

Josefin Bressel (33) hat in einem RTL-Interview einen kleinen Ausblick auf die Zukunft ihrer Figur Alicia Bäumler gegeben.

"Alicia fühlt sich zutiefst betrogen und kann sich nicht vorstellen, jemals wieder vertrauen zu können", erklärte Darstellerin Josefin Bressel (33) in einem RTL-Interview.

Ihre Figur sei zurzeit am Boden zerstört. Schließlich holte sie Carlos aus dem Gefängnis und setzte für ihn sogar die Beziehung zu ihrem Onkel Tobias aufs Spiel, weil sie dem Latin Lover bedingungslos vertraut und ihn wirklich geliebt hatte.

Daher müsse sich Alicia erst einmal "wieder fangen und ihr Herz heilen lassen", blickte die 33-Jährige auf das Seelenleben ihrer Rolle.

Achtung, Spoiler!

Zunächst fragt sich Tobias' Nichte jedoch, ob es an ihr liegt, dass sie immer wieder an die falschen Männer gerät und fühlt sich zunehmend einsam. Um sich von Carlos abzulenken, stürzt sie sich voll in ihre Arbeit.

Als sie jedoch sieht, wie schlecht es ihrem Ex geht, berührt das trotz allem ihr Herz und sie beschließt, sich noch einmal mit ihm zu treffen - bahnt sich hier ein schnelles Liebescomeback an?