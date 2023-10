Schon heute: GZSZ-Sascha steigt aus

Ein letzter Blick zurück: Sascha verlässt nach einem Jahr den Kolle-Kiez. © RTL

Für den Polizisten war von vornherein eine Gastrolle vorgesehen. Eigentlich sollte die Geschichte nach dem Prügel-Papa-Drama bereits enden, doch die Liebes-Geschichte zwischen Sascha und Emily ging in die Verlängerung.

Jetzt endet jene in Tränen. Er macht sich heimlich aus dem Staub. "Solche Abschiede sind natürlich immer sehr emotional, gerade wenn man über ein Jahr intensiv miteinander arbeitet. Nach meinem letzten Take standen plötzlich sämtliche Menschen der Produktion am Set – und ja, mir ist natürlich die Spucke weggeblieben. Meine Kehle ist ganz trocken geworden, trotzdem habe ich, auf diesen Moment total unvorbereitet, versucht, meine Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen", sagte Daniel Noah im Abschiedsinterview.

Der Ex-Polizist tauchte vor ziemlich genau einem Jahr erstmals im Kolle-Kiez auf - um das Verschwinden von Martin Ahrens aufzuklären. Sascha hatte auch schnell den richtigen Riecher, half aber doch Emily, Nihat und Lilly. Er verlor seinen Job, gewann in Emily aber die Liebe seines Lebens.

Trotz der Schwierigkeiten mit Kate und den Streitereien mit Paul schien der Personenschützer mehr und mehr im Kiez angekommen zu sein. Erst recht, weil er großen Anteil an Lauras Kampf gegen die Krypto-Millionäre hatte. Weil ihn aber der Tod von Mohammed nicht loslässt, sieht er keine andere Wahl, als sich nach Ägypten auf eine gefährliche Reise zu begeben - zu einem hohen Preis. Er verlässt nicht nur Berlin, sondern auch Emily.