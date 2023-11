Drama in Paris? GZSZ-Star kündigt "unerwartetes Ende" an, "das sehr traurig stimmt"

Berlin - Am gestrigen Sonntag hat RTL einen ersten Trailer zum neuen Spielfilm-Special von " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " veröffentlicht, der schon einiges an Dramatik und Spannung angedeutet hat.

Chryssanthi Kavazi (34) hat in einem RTL-Interview über die Auswirkungen des Paris-Specials auf ihre Figur Laura gesprochen. © RTL / Anna Riedel

So gerät unter anderem Emily nach einem verhängnisvollen Flirt ins Fadenkreuz, obwohl sie in Paris eigentlich ihren großen Durchbruch feiern will. Doch könnte es am Ende sogar noch schlimmer kommen?

Laura-Darstellerin Chryssanthi Kavazi (34) machte nämlich in einem RTL-Interview eine Ankündigung, die das Schlimmste befürchten lässt.

"Ein unerwartetes Ende, das Laura einerseits sehr traurig stimmt, aber andererseits sie auch näher an jemanden heranführt, mit dem sie nicht gerechnet hat", antwortete die Schauspielerin auf die Frage, was ihre Figur in Paris erlebt.

Werden Emily oder John in der Stadt der Liebe also womöglich gar den Serien-Tod sterben?

Ganz so drastisch muss diese Aussage freilich nicht aufgefasst werden, denn möglicherweise bahnt sich auch einfach "nur" eine (vorübergehende?) Trennung zwischen John und Laura an.