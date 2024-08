Bei GZSZ wird ein romantischer Trip zum Albtraum

Flo und Jonas wollen sich mit einer Auszeit vom stressigen Alltag ablenken. © RTL / Rolf Baumgartner

Nachdem ihre Sicherheitsfirma pleite gegangen war, musste sie das Lebenswerk ihres verstorbenen Vaters schweren Herzens verkaufen. Das war ein schwerer Schlag für Flo, die daraufhin erst einmal Zeit für sich brauchte.

Bei ihrer Rückkehr schmiedete sie dann große Pläne und würde am liebsten die Welt bereisen, da sie schon in jungen Jahren die Verantwortung für die Firma übernehmen musste und ihr Leben bislang nicht in vollen Zügen genießen konnte. Doch wie passt Jonas da hinein?

Zunächst einmal wollen sich die beiden aber eine Auszeit von dem stressigen Alltag gönnen und planen dafür einen Kurztrip nach Brandenburg. Schon auf der Fahrt zu ihrem gemütlichen Haus in der Niederlausitz geschieht jedoch ein Unglück, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Die beiden halten in einem Wald an einem kleinen See an und Flo nutzt die Gelegenheit für einen Sprung ins kühle Nass, während ihr Liebster sie vom Ufer aus beobachtet.