Bestseller-Autor bei GZSZ: Sebastian Fitzek erfüllt sich einen großen Traum

Von Monika Wendel Berlin/Potsdam - Thriller-Autor Sebastian Fitzek (54) steht für GZSZ vor der Kamera und erfüllt sich einen Traum. Er verrät, warum er auch ein bisschen Lampenfieber hatte.

Sebastian Fitzek (54) gehört mit 20 Millionen verkauften Büchern zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Autoren. (Archivfoto) © Britta Pedersen/dpa

Selbst ein Bestseller-Autor wird bei den Dreharbeiten von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ein bisschen nervös. Thriller-Autor Sebastian Fitzek sagte in einem Interview mit RTL zu seinen Auftritten in der Serie: "Ich habe wirklich lange nicht mehr so viel Text lernen müssen.

Normalerweise ist das auf meinen Lesungen ja ganz anders: Da habe ich mein Buch in der Hand oder erzähle Geschichten aus meinem Leben, die kenne ich natürlich."

Der Berliner ist jetzt in zwei Folgen zu sehen und spielt dabei sich selbst. "Ich habe irgendwann mal in einem Interview gesagt, dass unbedingt ein Auftritt bei GZSZ ein absoluter Traum von mir wäre.

Anlässlich meines 20-jährigen Autorenjubiläums erfülle ich mir gerade gerne selbst ein paar Wünsche", so Fitzek laut einer Mitteilung von RTL.