Neues Kapitel nach GZSZ: Felix von Jascheroff plaudert über seine Zukunft

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Felix von Jascheroff verlässt GZSZ nach 25 Jahren. Der Schauspieler spricht über seinen emotionalen Abschied, den Neuanfang und seine Zukunftspläne.

Von Denis Zielke

Berlin - Für viele Fans gehört er zu "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" wie der Kolle-Kiez selbst: Nach über 25 Jahren wird Felix von Jascheroff (43) die beliebte Vorabendserie bei RTL verlassen. Gemeinsam mit seiner Frau Sophie sprach er in einem Interview über die kürzlich gefeierte Hochzeit und über die Zukunft nach der Daily-Soap.

Felix von Jascheroff (43) verkörpert seit 2001 die Rolle des John Bachmann bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten".
Felix von Jascheroff (43) verkörpert seit 2001 die Rolle des John Bachmann bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten".  © RTL / Anna Riedel

"Im Moment stehe ich ja noch vor der Kamera, und das wird auch noch eine Weile so bleiben. Aber berufliche Veränderungen gehören einfach dazu. Nach 25 Jahren bei der Serie ist das natürlich ein riesiger Schritt, und ich freue mich auf alles, was da kommt. Aber bis es so weit ist, dauert es noch ein bisschen", verriet der Schauspieler im Interview mit RTL.

Der Abschied werde ihn dennoch nicht kaltlassen. "Natürlich wird der Abschied emotional. 25 Jahre bei GZSZ prägen einen Menschen – ich bin dort erwachsen geworden und habe unglaublich viel erlebt. Dafür werde ich immer dankbar sein", offenbarte der 43-Jährige weiter.

Momentan überwiege aber die Vorfreude: "Ich glaube fest daran, dass man neue Chancen nur bekommt, wenn man auch den Mut hat, vertraute Wege zu verlassen. Genau deshalb freue ich mich auf das, was nach GZSZ kommt."

GZSZ: Darum zittert Sebastian Fitzek vor GZSZ-Fiesling Gerner: "Bloß keine Schwäche zeigen"
Gute Zeiten, schlechte Zeiten (GZSZ) Darum zittert Sebastian Fitzek vor GZSZ-Fiesling Gerner: "Bloß keine Schwäche zeigen"

Auch seine Frau Sophie steht hinter der Entscheidung. Sie erzählt, dass die beiden immer wieder über den bevorstehenden Schritt sprechen, sich aber sicher seien, den richtigen Weg einzuschlagen.

GZSZ: Felix von Jascheroff und Sophie blicken "auf ein komplett leeres Blatt"

John Bachmann ist bei "GZSZ" aktuell mit Laura Bachmann (gespielt von Chryssanthi Kavazi, 37) verheiratet.
John Bachmann ist bei "GZSZ" aktuell mit Laura Bachmann (gespielt von Chryssanthi Kavazi, 37) verheiratet.  © RTL / Rolf Baumgartner

"Felix ist unglaublich ehrgeizig, und wenn er sich etwas vornimmt, dann arbeitet er so lange dafür, bis es klappt. Klar, weiß niemand genau, was die Zukunft bringt – aber wenn man es nicht versucht, wird man es nie herausfinden", gab sie zu Protokoll.

Konkrete Pläne für die Zeit nach GZSZ verrät das Paar noch nicht. Ein großer Traum steht allerdings bereits fest: Beide wünschen sich, irgendwann gemeinsam im Ausland noch einmal ganz neu anzufangen.

"Wenn ich 2027 mein letztes Kapitel bei GZSZ abschließe, blicken wir auf ein komplett leeres Blatt Papier. Das ist wahnsinnig aufregend", ließ die Serien-Legende wissen. Sophie ergänzte: "Komplett durchplanen lässt sich so ein Riesenschritt natürlich nicht, aber die Vision steht."

GZSZ: GZSZ: Dieses Geständnis ist für Nihat ein Stich ins Herz
Gute Zeiten, schlechte Zeiten (GZSZ) GZSZ: Dieses Geständnis ist für Nihat ein Stich ins Herz

GZSZ läuft immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.

Titelfoto: RTL / Anna Riedel

Mehr zum Thema Gute Zeiten, schlechte Zeiten (GZSZ):