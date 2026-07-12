Neues Kapitel nach GZSZ: Felix von Jascheroff plaudert über seine Zukunft

Berlin - Für viele Fans gehört er zu " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " wie der Kolle-Kiez selbst: Nach über 25 Jahren wird Felix von Jascheroff (43) die beliebte Vorabendserie bei RTL verlassen. Gemeinsam mit seiner Frau Sophie sprach er in einem Interview über die kürzlich gefeierte Hochzeit und über die Zukunft nach der Daily-Soap.

Felix von Jascheroff (43) verkörpert seit 2001 die Rolle des John Bachmann bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". © RTL / Anna Riedel

"Im Moment stehe ich ja noch vor der Kamera, und das wird auch noch eine Weile so bleiben. Aber berufliche Veränderungen gehören einfach dazu. Nach 25 Jahren bei der Serie ist das natürlich ein riesiger Schritt, und ich freue mich auf alles, was da kommt. Aber bis es so weit ist, dauert es noch ein bisschen", verriet der Schauspieler im Interview mit RTL.

Der Abschied werde ihn dennoch nicht kaltlassen. "Natürlich wird der Abschied emotional. 25 Jahre bei GZSZ prägen einen Menschen – ich bin dort erwachsen geworden und habe unglaublich viel erlebt. Dafür werde ich immer dankbar sein", offenbarte der 43-Jährige weiter.

Momentan überwiege aber die Vorfreude: "Ich glaube fest daran, dass man neue Chancen nur bekommt, wenn man auch den Mut hat, vertraute Wege zu verlassen. Genau deshalb freue ich mich auf das, was nach GZSZ kommt."

Auch seine Frau Sophie steht hinter der Entscheidung. Sie erzählt, dass die beiden immer wieder über den bevorstehenden Schritt sprechen, sich aber sicher seien, den richtigen Weg einzuschlagen.