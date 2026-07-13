Die kennt man doch: Alte Bekannte mischt GZSZ auf
Berlin - Mit Star-Autor Sebastian Fitzek (54) bekommt GZSZ schon nächste Woche hohen Besuch, doch dabei bleibt es nicht. Auch Sarah Mangione (35) mischt mit ihrer Gastrolle den Kolle-Kiez auf: Sie ist die Neue bei GZSZ.
Wobei neu nicht ganz zutreffend ist. GZSZ-Fans kennen sie bereits. Fünf Jahre ist es her, als es Nihat beim GZSZ-Ableger "Nihat - Alles auf Anfang" auf der Suche nach seiner wahren Familie sich Richtung Hamburg aufmachte und dort unter anderem seine kleine Schwester Liz Schöler kennenlernen durfte. Jetzt stattet ihm seine Schwester einen Besuch in der Hauptstadt ab.
"Sie ist auf jeden Fall deutlich erwachsener geworden – da arbeite ich bei mir selbst übrigens auch noch dran! Ich denke, wir brauchen da beide aber noch etwas Zeit", scherzt die ehemalige Let's-Dance-Teilnehmerin.
"Damals war Liz noch sehr jung, sehr naiv und impulsiv. Sie hat Dinge einfach gemacht, ohne groß an die Konsequenzen zu denken. Wir erinnern uns zum Beispiel an die großartige Idee, Drogen von ganz arg zwielichtigen Männern zu klauen."
Um ihr Leben fürchten müssen Nihat und Liz diesmal nicht und doch ist schon wieder Chaos vorprogrammiert: Sie steckt in finanziellen Schwierigkeiten und hofft auf Nihat.
Der führt grad ein Leben auf der Überholspur, befindet sich aber selber auf einem gefährlichen Weg. Um sein Luxusleben zu finanzieren, zwackte der ehemalige Vereinsheim-Besitzer Firmengelder ab. Das kann und wird nicht gutgehen.
Liz sorgt für Chaos, aber auch für Romantik bei GZSZ
"Die kleine Liz musste leider schon früh lernen, sich auf dem harten Pflaster der Reeperbahn in Hamburg durchzubeißen. Entsprechend ist ihre Vorgehensweise, um an ihre Ziele zu kommen, hier und da etwas – sagen wir mal – unkonventionell. Und auch wenn sie ihren Bruder Nihat über alles liebt, kommt sie in erster Linie an den Kiez, um sich irgendwie aus ihrer aktuellen finanziellen Misere rauszuschlawinern. Dass ihr Bruder sich dadurch dann selbst in ziemliche Schwierigkeiten manövriert, sorgt natürlich sofort für ordentlich Zündstoff", gibt die Schauspielerin und Moderatorin bereits einen kleinen Einblick.
Die blonde Beauty ist zwar im Gegensatz zum GZSZ-Spin-Off mittlerweile etwas geläutert, doch die männlichen Kiezbewohner sollten sich in Acht nehmen. Sie dürfte mindestens einem im Kolle-Kiez den Kopf verdrehen: "Mit Liz wird es nie langweilig. Sie bringt viel Chaos, gepaart mit ein bisschen Romantik und Küssen an den Kiez."
Erstmals auftauchen wird Liz bereits kommenden Montag (ab 19.40 Uhr bei RTL). Abonnenten von RTL+ können ihren Berlin-Besuch bereits jetzt schon sehen.
Titelfoto: RTL