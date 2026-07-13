Die kennt man doch: Alte Bekannte mischt GZSZ auf

Berlin - Mit Star-Autor Sebastian Fitzek (54) bekommt GZSZ schon nächste Woche hohen Besuch , doch dabei bleibt es nicht. Auch Sarah Mangione (35) mischt mit ihrer Gastrolle den Kolle-Kiez auf: Sie ist die Neue bei GZSZ.

Nihat (2.v.l.) trifft auf seine Schwester Liz. © RTL

Wobei neu nicht ganz zutreffend ist. GZSZ-Fans kennen sie bereits. Fünf Jahre ist es her, als es Nihat beim GZSZ-Ableger "Nihat - Alles auf Anfang" auf der Suche nach seiner wahren Familie sich Richtung Hamburg aufmachte und dort unter anderem seine kleine Schwester Liz Schöler kennenlernen durfte. Jetzt stattet ihm seine Schwester einen Besuch in der Hauptstadt ab.

"Sie ist auf jeden Fall deutlich erwachsener geworden – da arbeite ich bei mir selbst übrigens auch noch dran! Ich denke, wir brauchen da beide aber noch etwas Zeit", scherzt die ehemalige Let's-Dance-Teilnehmerin.

"Damals war Liz noch sehr jung, sehr naiv und impulsiv. Sie hat Dinge einfach gemacht, ohne groß an die Konsequenzen zu denken. Wir erinnern uns zum Beispiel an die großartige Idee, Drogen von ganz arg zwielichtigen Männern zu klauen."

Um ihr Leben fürchten müssen Nihat und Liz diesmal nicht und doch ist schon wieder Chaos vorprogrammiert: Sie steckt in finanziellen Schwierigkeiten und hofft auf Nihat.

Der führt grad ein Leben auf der Überholspur, befindet sich aber selber auf einem gefährlichen Weg. Um sein Luxusleben zu finanzieren, zwackte der ehemalige Vereinsheim-Besitzer Firmengelder ab. Das kann und wird nicht gutgehen.