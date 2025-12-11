Chryssanthi Kavazi sagt GZSZ-Kollegin Schwangerschaft voraus – Und behält recht
Berlin - Das hätten sich die Drehbuchautoren von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" kaum besser ausdenken können: So hat Schauspielerin Chryssanthi Kavazi (35) tatsächlich die Schwangerschaft ihrer Kollegin Anne Menden (40) vorhergesagt!
Während Chryssanthi nach ihrer eigenen Babypause wieder in ihrer Rolle als Laura am Set steht, verabschiedet sich Anne Menden (in der Serie bekannt als Emily Höfer) vorerst in die Babyzeit.
Gemeinsam mit ihrem Verlobten Gustav Masurek (36) erwartet sie ihr erstes Kind – was ihre Kollegin Chryssanthi schon vorausgeahnt hatte.
In der neuen Doku "GZSZ – Die Verlängerung" (RTL, 11. Dezember, 20.15 Uhr) lässt Kavazi das Ganze mit einem Schmunzeln Revue passieren.
"Ich werde das tatsächlich nicht vergessen. Da war ich hochschwanger, habe mit Anne eine Szene an der Bar im Mauerwerk gedreht und gesagt: 'Du wirst auch bald Mama.' Dann habe ich noch gesagt: 'Warte noch auf mich!'", erinnert sich die Schauspielerin.
Zu diesem Zeitpunkt ahnte Anne nichts von ihrem kommenden Glück – und reagierte damals noch vorsichtig. "Sie hat dann gesagt: 'Nein, wir warten erstmal'", erzählt Chryssanthi weiter. Doch einige Monate später trat die Prophezeiung dann wirklich ein.
Anne Menden geht bei GZSZ in die Baby-Pause
An Chryssanthis erstem Arbeitstag nach ihrer eigenen Babypause, kam Anne mit den süßen Neuigkeiten direkt zu ihr. "Sie ist dann in meine Garderobe gekommen, hat die Tür zugemacht und gesagt: 'Ich bin schwanger!'", verrät Kavazi.
Perfektes Timing könnte man sagen: Während Chryssanthi gerade ihr Comeback im Kiez feiert, beginnt für Anne das Mama-Leben. Es ist die erste längere Serien-Pause für die Schauspielerin, die seit mehr als 20 Jahren für GZSZ vor der Kamera steht.
Mehr Geschichten von Chryssanthi Kavazi, Anne Menden und weiteren GZSZ-Stars seht ihr am Donnerstag, 11. Dezember, um 20.15 Uhr in der 20-minütigen Dokumentation "GZSZ - Die Verlängerung" bei RTL.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa