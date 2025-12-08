 1.308

GZSZ-Erik stößt Toni von sich: "Man, ick kann dit nich!"

Erik versucht bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" nach seinem Seitensprung mit Matilda zur Normalität zurückzukehren, wird aber von seinem Fehltritt eingeholt.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Eigentlich versucht Erik bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" nach seinem Seitensprung mit Matilda zur Normalität zurückzukehren, doch dann wird er von seinem fatalen Fehltritt eingeholt.

Erik beschließt, Toni seinen Seitensprung mit Matilda zu verheimlichen.
Erik beschließt, Toni seinen Seitensprung mit Matilda zu verheimlichen.  © RTL / Rolf Baumgartner

Die beiden ließen ihrer Leidenschaft in der Küche vom "Mauerwerk" freien lauf. Der Koch war sich aber sofort bewusst, dass er die sich anbahnende Affäre im Keim ersticken musste, was Matilda "sehr irritiert und auch traurig" machte.

Er bat sie, Stillschweigen über den Vorfall zu bewahren und entschied sich dazu, Toni den Seitensprung zu verheimlichen. Allerdings macht ihm sein schlechtes Gewissen immer mehr zu schaffen.

Auch seiner Herzdame bleibt sein geändertes Verhalten nicht verborgen, so greift der Ex-Knacki unter Druck unter anderem immer wieder zur Zigarette.

GZSZ: GZSZ: Als Johanna diese Worte hört, bahnt sich das nächste Familiendrama an
Gute Zeiten, schlechte Zeiten (GZSZ) GZSZ: Als Johanna diese Worte hört, bahnt sich das nächste Familiendrama an

Das ist aber nur eine Lappalie im Vergleich zu dem verhängnisvollen Aussetzer, den er sich bei einem romantischen Stelldichein mit Toni leistet, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Die Polizistin besucht ihren Mann in eben jener Küche, in der alles passiert ist und erzählt ihm, dass die Fahndung nach dem flüchtigen Robin eingestellt wurde. "Und wie geht's Dir damit?" hakt der Koch nach.

Erik macht gute Miene zum bösen Spiel und überrascht Toni als lebender Adventskalender.
Erik macht gute Miene zum bösen Spiel und überrascht Toni als lebender Adventskalender.  © RTL / Rolf Baumgartner

Erik begeht einen schweren Fehler

Erik wird mehr und mehr von seinem schlechten Gewissen Toni gegenüber geplagt.
Erik wird mehr und mehr von seinem schlechten Gewissen Toni gegenüber geplagt.  © RTL / Rolf Baumgartner

Darum geht es ihr aber eigentlich gar nicht, denn sie will ihren Gatten mit einem Schäferstündchen überraschen. "Was ist mit meinem Nachtisch?", fragt sie lasziv und öffnet ihren Ledermantel.

"Hier?", will Erik erstaunt wissen. "Warum nicht, ist ja niemand hier", entgegnet Ninas Tochter und wirft ihm einen verlangenden Blick zu. Sie beginnt, ihn leidenschaftlich zu küssen.

Erik versucht, ihren Annäherungsversuch abzublocken und macht die darauf aufmerksam, dass sein Kollege gleich wiederkommt. Kein Wunder, schließlich hatte der Ex-Knacki erst kürzlich mit Matilda Sex in der Restaurant-Küche.

GZSZ: Jonas erfährt bei GZSZ die Wahrheit über seine Familie: "Das ist sooo ekelhaft"
Gute Zeiten, schlechte Zeiten (GZSZ) Jonas erfährt bei GZSZ die Wahrheit über seine Familie: "Das ist sooo ekelhaft"

Und natürlich schießen ihm unweigerlich Flashbacks von seinem Seitensprung durch den Kopf. Toni lässt sich aber nicht abhalten: "Ich sehe noch niemanden", wiegelt sie ab. Und dann passiert es: Erik stößt sie zornig von sich: "Man, ick kann dit nich!", knallt er seiner Frau an den Kopf, die ihn völlig perplex anschaut.

Ob sich Erik mit dieser impulsiven Geste verraten hat oder seiner Frau noch eine plausible Erklärung für diesen unerwarteten Gefühlsausbruch liefern kann, erfahrt Ihr montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.

Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner

Mehr zum Thema Gute Zeiten, schlechte Zeiten (GZSZ):