GZSZ-Erik stößt Toni von sich: "Man, ick kann dit nich!"
Berlin - Eigentlich versucht Erik bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" nach seinem Seitensprung mit Matilda zur Normalität zurückzukehren, doch dann wird er von seinem fatalen Fehltritt eingeholt.
Die beiden ließen ihrer Leidenschaft in der Küche vom "Mauerwerk" freien lauf. Der Koch war sich aber sofort bewusst, dass er die sich anbahnende Affäre im Keim ersticken musste, was Matilda "sehr irritiert und auch traurig" machte.
Er bat sie, Stillschweigen über den Vorfall zu bewahren und entschied sich dazu, Toni den Seitensprung zu verheimlichen. Allerdings macht ihm sein schlechtes Gewissen immer mehr zu schaffen.
Auch seiner Herzdame bleibt sein geändertes Verhalten nicht verborgen, so greift der Ex-Knacki unter Druck unter anderem immer wieder zur Zigarette.
Das ist aber nur eine Lappalie im Vergleich zu dem verhängnisvollen Aussetzer, den er sich bei einem romantischen Stelldichein mit Toni leistet, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.
Die Polizistin besucht ihren Mann in eben jener Küche, in der alles passiert ist und erzählt ihm, dass die Fahndung nach dem flüchtigen Robin eingestellt wurde. "Und wie geht's Dir damit?" hakt der Koch nach.
Erik begeht einen schweren Fehler
Darum geht es ihr aber eigentlich gar nicht, denn sie will ihren Gatten mit einem Schäferstündchen überraschen. "Was ist mit meinem Nachtisch?", fragt sie lasziv und öffnet ihren Ledermantel.
"Hier?", will Erik erstaunt wissen. "Warum nicht, ist ja niemand hier", entgegnet Ninas Tochter und wirft ihm einen verlangenden Blick zu. Sie beginnt, ihn leidenschaftlich zu küssen.
Erik versucht, ihren Annäherungsversuch abzublocken und macht die darauf aufmerksam, dass sein Kollege gleich wiederkommt. Kein Wunder, schließlich hatte der Ex-Knacki erst kürzlich mit Matilda Sex in der Restaurant-Küche.
Und natürlich schießen ihm unweigerlich Flashbacks von seinem Seitensprung durch den Kopf. Toni lässt sich aber nicht abhalten: "Ich sehe noch niemanden", wiegelt sie ab. Und dann passiert es: Erik stößt sie zornig von sich: "Man, ick kann dit nich!", knallt er seiner Frau an den Kopf, die ihn völlig perplex anschaut.
Ob sich Erik mit dieser impulsiven Geste verraten hat oder seiner Frau noch eine plausible Erklärung für diesen unerwarteten Gefühlsausbruch liefern kann, erfahrt Ihr montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner