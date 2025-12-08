GZSZ-Erik stößt Toni von sich: "Man, ick kann dit nich!"

Berlin - Eigentlich versucht Erik bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " nach seinem Seitensprung mit Matilda zur Normalität zurückzukehren, doch dann wird er von seinem fatalen Fehltritt eingeholt.

Erik beschließt, Toni seinen Seitensprung mit Matilda zu verheimlichen. © RTL / Rolf Baumgartner

Die beiden ließen ihrer Leidenschaft in der Küche vom "Mauerwerk" freien lauf. Der Koch war sich aber sofort bewusst, dass er die sich anbahnende Affäre im Keim ersticken musste, was Matilda "sehr irritiert und auch traurig" machte.

Er bat sie, Stillschweigen über den Vorfall zu bewahren und entschied sich dazu, Toni den Seitensprung zu verheimlichen. Allerdings macht ihm sein schlechtes Gewissen immer mehr zu schaffen.

Auch seiner Herzdame bleibt sein geändertes Verhalten nicht verborgen, so greift der Ex-Knacki unter Druck unter anderem immer wieder zur Zigarette.

Das ist aber nur eine Lappalie im Vergleich zu dem verhängnisvollen Aussetzer, den er sich bei einem romantischen Stelldichein mit Toni leistet, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Die Polizistin besucht ihren Mann in eben jener Küche, in der alles passiert ist und erzählt ihm, dass die Fahndung nach dem flüchtigen Robin eingestellt wurde. "Und wie geht's Dir damit?" hakt der Koch nach.