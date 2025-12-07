GZSZ: Als Johanna diese Worte hört, bahnt sich das nächste Familiendrama an
Berlin - Der Gerner-Clan kommt bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" einfach nicht zur Ruhe und Julian steht nach seinem Drogen-Drama als schwarzes Schaf der Familie da.
Er muss hinnehmen, dass jetzt sogar Johanna ihm zutraut, Joachims Krankenakte heimlich der Presse in die Hände gespielt zu haben. Erst als er zufällig die Reporterin trifft, die die Geschichte veröffentlicht hat, sieht er eine Chance, seine Unschuld zu beweisen.
Nach dem Gespräch ist sich Julian sicher, dass Katrin die Undichte Stelle war, allerdings ist ihm das Motiv unklar. Durch weitere Nachforschungen setzt er das Puzzle schließlich zusammen und konfrontiert die toughe Geschäftsfrau mit der Wahrheit.
Die befürchtet, dass Julian sich rächen und die Bombe vor Johanna platzen lassen will, doch zu ihrem Erstaunen möchte er den familiären Frieden wahren und bittet lediglich um eine faire Chance bei seiner Halbschwester.
Katrin traut dem Frieden jedoch nicht so recht und will Joachims Filius auf die Probe stellen, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt. "Hi, ich dachte, Johanna ist noch da?", erkundigt sie sich, als ihr Julian die Tür zum Townhouse öffnet. "Nee, die ist schon weg", entgegnet er.
Johanna belauscht ihre Mutter und Julian im Townhouse
Katrin verwickelt den Gerner-Sohn in ein Gespräch und überreicht ihm eine Designer-Spitze für den Familien-Weihnachtsbaum. "Ihr habt zusammen geschmückt?", erkundigt sie sich, was er ihr bestätigt.
"Du bist hier, um Dich zu vergewissern, ob ich was erzählt habe, oder?", durchschaut er Johannas Mutter, die dem aber widerspricht. "Nein, Du hast gesagt, das bleibt unter uns, und ich glaube Dir", versichert sie ihm. "Kannst Du auch", bestätigt Julian.
Was die beiden jedoch nicht wissen: Johanna hatte das Haus doch noch nicht verlassen und hat das mysteriöse Gespräch von der Treppe aus belauscht.
Ihr Gesichtsausdruck spricht Bände: Erneut gibt es ein Familiengeheimnis, in das sie nicht eingeweiht wurde. Sie ahnt jedoch nicht, dass das zu ihrem Schutz passiert ist, denn schließlich hatte sie einen fatalen Fehler begangen und die Krankenakte ihres Vaters versehentlich an die Journalistin geschickt.
Ob Johanna die bittere Wahrheit noch erfährt und ob sie weiter zu ihrem Halbbruder hält, erfahrt Ihr montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner