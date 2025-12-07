GZSZ: Als Johanna diese Worte hört, bahnt sich das nächste Familiendrama an

Berlin - Der Gerner-Clan kommt bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " einfach nicht zur Ruhe und Julian steht nach seinem Drogen-Drama als schwarzes Schaf der Familie da.

Katrin (r.) ist froh, dass Johanna auf Abstand zu Julian gegangen ist. © RTL / Rolf Baumgartner

Er muss hinnehmen, dass jetzt sogar Johanna ihm zutraut, Joachims Krankenakte heimlich der Presse in die Hände gespielt zu haben. Erst als er zufällig die Reporterin trifft, die die Geschichte veröffentlicht hat, sieht er eine Chance, seine Unschuld zu beweisen.

Nach dem Gespräch ist sich Julian sicher, dass Katrin die Undichte Stelle war, allerdings ist ihm das Motiv unklar. Durch weitere Nachforschungen setzt er das Puzzle schließlich zusammen und konfrontiert die toughe Geschäftsfrau mit der Wahrheit.

Die befürchtet, dass Julian sich rächen und die Bombe vor Johanna platzen lassen will, doch zu ihrem Erstaunen möchte er den familiären Frieden wahren und bittet lediglich um eine faire Chance bei seiner Halbschwester.

Katrin traut dem Frieden jedoch nicht so recht und will Joachims Filius auf die Probe stellen, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt. "Hi, ich dachte, Johanna ist noch da?", erkundigt sie sich, als ihr Julian die Tür zum Townhouse öffnet. "Nee, die ist schon weg", entgegnet er.