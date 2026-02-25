Darum hörte GZSZ-Star Eva Mona Rodekirchen wirklich auf
Berlin - Sie ist beinah schon ein GZSZ-Urgestein. 2010 tauchte Maren erstmals im Kolle-Kiez auf. Schnell eroberte die ehemalige Rockerbraut nicht nur Alexanders Herz, sondern auch das der Zuschauer. Nach über zwölf Jahren aber war Schluss. Die Chaos-Blondine stieg 2022 aus.
"Ich möchte erst einmal viel mehr Zeit mit meiner Familie und meiner Tochter verbringen", erzählte Schauspielerin Eva Mona Rodekirchen (49) damals. Die Corona-Pandemie-Jahre hätten auch bei ihr Spuren hinterlassen: "Da ich einen sehr hohen Anspruch an mich und meinen Beruf habe, werde ich erst mal wieder meinen Akku aufladen", begründete der GZSZ-Star den Exit.
Nun verrät die 49-Jährige, dass hinter der Erschöpfung und ihrem Ausstieg noch ein ganz anderer Grund steckte: die Wechseljahre!
"Ich war total überfordert mit allem. Ich habe damals gedacht, ich bin fast im Burnout", sagt Rodekirchen bei GZSZ-Bargeflüster. Die Entscheidung, einen Schritt zurückzugehen, sei notwendig gewesen, um sich neu zu sortieren und wieder zu sich selbst zu finden.
Offen spricht sie über eine Phase, die alles andere als leicht war, denn die Menopause macht auch vor TV-Stars nicht halt: "Die finden statt - ob wir darüber reden oder nicht. Und sie betreffen jede Frau irgendwann", stellt sie unmissverständlich klar.
GZSZ-Star Eva Mona Rodekirchen ganz offen: "Mich haben alle genervt"
Wann genau sich die Wechseljahre bemerkbar gemacht haben, wisse sie nicht mehr, dafür aber wie: "Das sind so diffuse Sachen, die dann so auf einen einprasseln. Was mich am meisten gestört hat, war so eine komische Angst, die aufploppte. Also wirklich so vor den banalsten Sachen hatte ich plötzlich Angst. Also Autofahren alleine oder zu Terminen zu gehen."
Auch Gedächtnislücken und "Brain Fog" machten sich bemerkbar - ausgerechnet im stressigen Schauspielalltag ein echtes Problem!
Die GZSZ-Pause daher der logische Schritt: "Ich bin morgens zur Arbeit gekommen und dachte: Das nervt mich alles. Mich haben alle genervt. Aber wahrscheinlich habe ich mich am meisten selber genervt."
Frisch erholt stand die Chaos-Blondine dann auch schon wieder neun Monate später auf der TV-Matte.
Überraschend kam ihr Comeback nicht, ließen sich die GZSZ-Macher doch von vornherein ein Hintertürchen offen. So kehrte Maren von ihrer Weltreise zurück.
Titelfoto: © RTL Anna Riedel