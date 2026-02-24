GZSZ: Jonas ist fassungslos, als er diese Nachricht erhält

Berlin - Jonas wäre bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " beinahe an einer Blutvergiftung gestorben und will den Verursacher verklagen. Der will den Spieß aber umdrehen.

Aufgrund einer Sepsis musste Jonas einige Tage im Krankenhaus verbringen. © RTL / Rolf Baumgartner

Aus Eifersucht hatte Adrian Hohenberg den DJ nach Joachims Geburtstagsparty feige attackiert, aus dem Rollstuhl gestoßen und hilflos auf der Straße liegen gelassen.

Ohne sein Wissen, zog sich Marens Sohn bei dem Angriff eine Wunde am Oberschenkel zu, die sich stark entzündete und die Sepsis auslöste, von der er wegen seiner Lähmung nichts mitbekam.

Johanna entdeckte ihn gerade noch rechtzeitig und ließ ihn ins Jeremias einliefern. Im Krankenhaus reift in Jonas der Entschluss, seinen Angreifer zu verklagen und er erhält sogar rechtlichen Beistand von Gerner, obwohl der Vater von Adrian dessen Geschäftsfreund ist.

Doch die Hohenbergs lassen sich nicht so leicht beeindrucken und schlagen auf fiese Art und Weise zurück, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Nach überstandener Infektion verlässt Lillys Bruder gerade in Begleitung von Johanna das Krankenhaus und läuft dabei Jessica in die Arme. Jonas bedankt sich bei der Krankenschwester für die Betreuung und umarmt sie zum Abschied.