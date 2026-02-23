Zoe geht bei GZSZ Laura an die Gurgel: "Wichtigste ist, dass alles heil bleibt"
Berlin - Das Psychoduell zwischen Zoe und Laura artet bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" in eine handfeste Auseinandersetzung aus, die auch die Schauspielerinnen vor eine Herausforderung stellt.
Claras Mutter wird von Johns Frau provoziert und rastet aus. Sie packt Laura am Kragen, drückt sie an die Wand und ihr den Arm an die Gurgel. "Du gehst ganz schön leichtfertig mit Yvonnes Leben um", zischt ihr die Ex-Agentin zu, während ihre Rivalin nach Luft ringt.
Was in der beliebten Daily Soap wie eine echte Handgreiflichkeit wirkt, ist das Ergebnis akribischer Arbeit. "Chrissa und ich hatten natürlich Stunt-Training", erklärt Lara Dandelion Seibert (33) die Entstehung der Szene mit Kollegin Chryssanthi Kavazi (37) in einem RTL-Interview.
Schließlich soll sich ja niemand beim Dreh verletzen und trotzdem soll es aber auch "cool" aussehen, betont die Schauspielerin. "Aber das Wichtigste ist natürlich, dass alles heil bleibt."
In der Regel gehen die Darsteller nach Seiberts Aussage solche Szenen ein paar Mal durch und "gucken auch, dass wir möglichst erst beim Drehen einhundert Prozent geben, damit wir ein bisschen unsere Kräfte einteilen", schildert der GZSZ-Star die übliche Vorgehensweise.
Zoe wird von Emotionen übermannt: "Macht Spaß, verschiedene Schichten reinzubringen"
In solchen dynamischen Szenen werde auch viel mit Sounds kreiert. "Indem man so 'ugh' macht, hat man dann das Gefühl, es ist ein extremer Tritt gewesen, oder was auch immer", versucht die 33-Jährige zu veranschaulichen.
Wie viel man mit Geräuschen aus Prügeleien herausholen kann, zeigen wohl am besten die guten alten Hau-drauf-Komödien mit Bud Spencer (†86) und Terence Hill (86) - zugegeben stark übertrieben.
Nach diesem kleinen Exkurs aber zurück ans Set in den Studios Babelsberg. Seibert berichtet, dass sie bislang noch keinen Unfall bei einem Stunt-Training erlebt hat. Allerdings habe eine der verwendeten Waffen dabei gelitten.
"Mir macht es natürlich Spaß, als Schauspielerin verschiedene Schichten mit reinzubringen", stellt Lara Dandelion Seibert fest. Normalerweise ist Zoe sehr kontrolliert, aber mit Clara und Carlos hat sie zum ersten Mal etwas zu verlieren, was ihre emotionale Seite hervorkehrt und zum Angriff auf Laura führt.
Welche Ausbrüche dieser explosive Gefühls-Mix bei Zoe noch hervorbringt, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
