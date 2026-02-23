Zoe geht bei GZSZ Laura an die Gurgel: "Wichtigste ist, dass alles heil bleibt"

Berlin - Das Psychoduell zwischen Zoe und Laura artet bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " in eine handfeste Auseinandersetzung aus, die auch die Schauspielerinnen vor eine Herausforderung stellt.

Zoe (r.) sieht Rot und nimmt sich Laura zur Brust. © RTL

Claras Mutter wird von Johns Frau provoziert und rastet aus. Sie packt Laura am Kragen, drückt sie an die Wand und ihr den Arm an die Gurgel. "Du gehst ganz schön leichtfertig mit Yvonnes Leben um", zischt ihr die Ex-Agentin zu, während ihre Rivalin nach Luft ringt.

Was in der beliebten Daily Soap wie eine echte Handgreiflichkeit wirkt, ist das Ergebnis akribischer Arbeit. "Chrissa und ich hatten natürlich Stunt-Training", erklärt Lara Dandelion Seibert (33) die Entstehung der Szene mit Kollegin Chryssanthi Kavazi (37) in einem RTL-Interview.

Schließlich soll sich ja niemand beim Dreh verletzen und trotzdem soll es aber auch "cool" aussehen, betont die Schauspielerin. "Aber das Wichtigste ist natürlich, dass alles heil bleibt."

In der Regel gehen die Darsteller nach Seiberts Aussage solche Szenen ein paar Mal durch und "gucken auch, dass wir möglichst erst beim Drehen einhundert Prozent geben, damit wir ein bisschen unsere Kräfte einteilen", schildert der GZSZ-Star die übliche Vorgehensweise.