Maren ist bei GZSZ zurück! Darum macht Eva Mona Rodekirchen trotz Kündigung weiter

Berlin - Am gestrigen Mittwoch war es endlich so weit: Serien-Liebling Maren Seefeld ist bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " von ihrer Weltreise zurückgekehrt!

Doch was hat die Schauspielerin jetzt doch zum Comeback bewogen? Ganz einfach: Ihr ist in der XXL-Pause schlichtweg irgendwann langweilig geworden – "aber sonst war es eine super Zeit und wichtig glaube ich auch für mich", stellte der GZSZ-Star fest.

Eva Mona Rodekirchen (47) hatte ihren Vertrag für "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" eigentlich schon gekündigt. © RTL / Rolf Baumgartner

Außerdem habe sie in Ruhe eingekauft und gekocht "und dann fing es so an, dass mir langsam langweilig wurde, also sehr langweilig", stellte sie lachend fest. Daher sei sie auch sehr froh "über den Anruf, der da kam" gewesen, teilte sie den GZSZ-Fans mit.



"Dann hatte ich ein Gespräch mit der Producerin und für mich war es eigentlich schon klar, aber ich hab natürlich so getan, als ob ich so ein bisschen gebeten werden müsste", gab Rodekirchen zu.

Und jetzt freue sie sich, endlich wieder für die Daily Soap vor der Kamera zu stehen. "Ich hab mein Mindset verändert, ich glaube so nennt man das heutzutage. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich so ausgeruht bin, aber ich genieße das hier zu sein, ich hab total Spaß bei der Arbeit."

Für ihre Figur Maren wird die Rückkehr derweil nicht ganz so spaßig wie erhofft. Natürlich freut sich die Blondine auf das Wiedersehen mit ihrer besten Freundin Katrin, doch ein Liebes-Comeback mit dem Michi-Man scheint wohl eher ausgeschlossen, denn der hat sich gerade Hals über Kopf in Nicole verliebt.

Wie Maren mit dieser neuen Situation und ihrer Nebenbuhlerin umgeht, erfahrt Ihr immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit bei RTL+.