GZSZ-Star macht Pause und kündigt erschütternde Veränderung an
Berlin - Jan Kittmann (43) tauscht in den kommenden Wochen das Set von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" gegen das Tanzparkett in Köln-Ossendorf, hat vor seinem vorläufigen Abgang aber noch eine krasse Ankündigung gemacht.
Der GZSZ-Star nimmt an der 19. Staffel von "Let's Dance" teil und während er mehr oder weniger genüsslich das Tanzbein schwingt, wird seine Figur Tobias zwischenzeitlich dem Kolle-Kiez den Rücken kehren. Wie und warum genau ist bislang unklar.
"Die nächsten Wochen werden auf dem Kiez turbulent, spannend und voller Überraschungen sein, dass man fast denken könnte, Tobias läuft vor dem ganzen Trubel davon", kündigt Kittmann in einem RTL-Interview an.
Darin spricht er auch über seine geplante Rückkehr und lässt in diesem Zusammenhang eine Bombe platzen. Voraussichtlich ab dem 1. Juni 2026 wird der 43-Jährige wieder für die Daily Soap vor der Kamera stehen und "nichts wird sein wie vorher, denn in der Zwischenzeit erschüttert ein Mord den Kiez!"
Was genau passieren und wer das Zeitliche segnen wird, will und kann der Darsteller aber noch nicht verraten, "denn die neuen Drehbücher werden erst geschrieben", erklärt er.
Für Jan Kittmann ist der Kolle-Kiez seit fünf Jahren ein zweites Zuhause
Seinen vorerst letzten Drehtag hat Kittmann übrigens bereits hinter sich gebracht und der habe "sich nicht wirklich real angefühlt", berichtet er.
Der gebürtige Berliner habe sich zwar von allen verabschiedet, was sehr schön und emotional gewesen sei, "aber es kam mir eher vor, als würde ich ins Wochenende oder in den Urlaub gehen und nächste Woche bin ich wieder da".
Immerhin ist der GZSZ-Kiez seit nunmehr fünf Jahren sein zweites Zuhause und er gehe täglich "unglaublich gerne zu den Dreharbeiten", bekräftigt der TV-Star, "und plötzlich bin ich drei Monate weg".
Auf jeden Fall freue er sich jetzt erst einmal auf das neue Abenteuer "Let's Dance", auch wenn er sich im Vorfeld nach eigener Aussage ein wenig in die Hose gemacht habe, denn mit der Teilnahme an der Tanzshow geht für ihn ein Traum in Erfüllung.
Wie und warum sich Tobias letztlich aus dem Kolle-Kiez verabschiedet, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Anna Riedel