GZSZ-Star macht Pause und kündigt erschütternde Veränderung an

Berlin - Jan Kittmann (43) tauscht in den kommenden Wochen das Set von " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " gegen das Tanzparkett in Köln-Ossendorf, hat vor seinem vorläufigen Abgang aber noch eine krasse Ankündigung gemacht.

Tobias wird den Kolle-Kiez für einige Zeit verlassen. © RTL / Anna Riedel

Der GZSZ-Star nimmt an der 19. Staffel von "Let's Dance" teil und während er mehr oder weniger genüsslich das Tanzbein schwingt, wird seine Figur Tobias zwischenzeitlich dem Kolle-Kiez den Rücken kehren. Wie und warum genau ist bislang unklar.

"Die nächsten Wochen werden auf dem Kiez turbulent, spannend und voller Überraschungen sein, dass man fast denken könnte, Tobias läuft vor dem ganzen Trubel davon", kündigt Kittmann in einem RTL-Interview an.

Darin spricht er auch über seine geplante Rückkehr und lässt in diesem Zusammenhang eine Bombe platzen. Voraussichtlich ab dem 1. Juni 2026 wird der 43-Jährige wieder für die Daily Soap vor der Kamera stehen und "nichts wird sein wie vorher, denn in der Zwischenzeit erschüttert ein Mord den Kiez!"

Was genau passieren und wer das Zeitliche segnen wird, will und kann der Darsteller aber noch nicht verraten, "denn die neuen Drehbücher werden erst geschrieben", erklärt er.